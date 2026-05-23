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Condujo con su deportivo

Tusk carga contra un 'influencer' ucraniano por conducir en un área protegida de Polonia y exige "las sanciones más severas"

Los detalles La reacción del primer ministro polaco ha provocado que el creador de contenido pida perdón públicamente, tras tener que pagar en el momento una multa de unos 23 euros, además de ocho puntos del carnet de conducir.

Tusk carga contra un 'influencer' ucraniano por entrar y conducir en un área protegida de Polonia y exige "las sanciones más severas".
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Un 'influencer' ucraniano llamado Andrij Hawryliw ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que entraba en un parque natural de Polonia conduciendo un coche deportivo. Sin embargo, este territorio se trata de un área protegida en la que está completamente prohibido acceder con vehículos.

Pese a que el creador de contenido parecía desconocer esta prohibición, la información ha llegado a oídos de los altos mandos del país, como al primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha mostrado su indignación en redes sociales.

"Me he puesto en contacto con el Ministerio del Interior para esclarecer todos los detalles de este incidente y exigir las sanciones más severas", ha publicado en su perfil de X.

Esta reacción ha provocado que el 'influencer' pida perdón públicamente, tras tener que pagar en el momento una multa de unos 23 euros, además de ocho puntos del carnet de conducir.

Por su parte, asegura que no sabía que no podía acceder con su coche en plena naturaleza. Ahora, desde el Ministerio del Interior le ha prohibido entrar en el país durante cinco años.

Tras este suceso, se ha abierto el debate de por qué este ucraniano viaja por Polonia con su país en guerra en vez de combatir.

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