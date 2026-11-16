Yolanda Díaz anuncia la subida de un 5,3% del salario mínimo: "Es integral, sin pagar impuestos"

Los detalles La ministra de Trabajo ha señalado que el incremento del SMI, que será hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, supondrá una subida en las rentas salariales de nuestro país de "910 euros".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno aprobará una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, alcanzando los 1.286 euros mensuales en 14 pagas. Este incremento significará un aumento de 910 euros en las rentas salariales. Durante una entrevista en Al Rojo Vivo, Díaz destacó que esta subida no implicará el pago de impuestos y será de 65 euros al mes. Subrayó que, desde que están en el Gobierno, han aumentado el SMI un 75% y reconoció las dificultades para llegar a este acuerdo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Gobierno aprobará mañana una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas (18.004 euros brutos anuales).

"Va a ser un día importante", ha destacado, indicando que este aumento supondrá un incremento en las rentas salariales de nuestro país de "910 euros".

Yolanda Díaz ha aprovechado este anuncio, que ha realizado durante una entrevista en Al Rojo Vivo, para mandar un mensaje al PP. "Este es el Gobierno que ha bajado por primera vez las rentas a las personas trabajadoras, incluidas los pensionistas", ha destacado.

Además, ha dejado claro que se trata de una subida "con carácter integral" y por la que "no se van a pagar impuestos". "Hablamos de una subida de 65 euros al mes", ha aclarado.

Preguntada por las dificultades para llegar a un acuerdo dentro del Gobierno para realizar esta subida, Díaz ha recordado que, desde que están en el Ejecutivo, el aumento que han hecho es del 75%. "La pelea por el salario mínimo siempre es intensa", ha reconocido, indicando que desde el Gobierno no querían subirlo tanto.

"Lo importante es que la subida es intregral, sin pagar impuestos, y con un importante incremento para las renta laborales de nuestro país", ha zanjado.

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