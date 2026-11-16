Atacado en Hernani
Chema Crespo, sobre el ataque a Echeverría: "Alimenta el discurso irredento de la derecha, con Ayuso al frente, de que ETA igue viva"
Chema Crespo reflexiona sobre el ataque al candidato del PP por Gipuzkoa, Jon Echeverria, en un acto en Hernani y asegura que "eso es lo que hace feliz a Vox y al PP".
Santiago Abascal también ha reaccionado al ataque al candidato del PP por Gipuzkoa, Jon Echeverría, durante un acto de este fin de semana en Hernani. El candidato de Vox culpaba a "las milicias terroristas de Otegi&Sánchez" y mandaba ánimos al joven candidato popular.
A propósito de esto, Chema Crespo hace una reflexión: "No sé quiénes habrán sido los indecentes que arrojaron esas piedras, seguramente antisistema, pero que eso es lo que hace feliz a Vox y al PP, ya te digo yo que también".
Chema asegura que también se ha puesto en contacto con Echeverría, del que considera que "es una cosa hermosa que un chaval se comprometa, y en el País Vasco más".
Respecto a los ataques, el expolítico considera que "esto es alimentar el discurso irredento que ha mantenido la derecha, con Ayuso al frente, de que ETA sigue viva".
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