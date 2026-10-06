Iñaki López responde a Aznar: "Todos sabemos que el PSOE es republicano de corazón, pero monárquico de ejercicio"

Aznar ya habla en clave electoral y ha tirado de sus clásicos para asegurar que si gana el PSOE sería el fin de la monarquía y la unidad de España. Iñaki López recuerda que el Partido Socialista "es el más monárquico que ha habido en España".

José María Aznar ha entrado de lleno en la precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre tirando de su clásico repertorio.

El expresidente aseguraba en un evento que si Pedro Sánchez consigue mayoría, España se encaminaría hacia la República y que también supondría el fin de la Constitución, la unidad de España, la convivencia y la estabilidad.

Un discurso similar al que defendía en 2023, donde aseguró que si el PSOE ganaba los comicios, convocaría un referéndum sobre la independencia de Cataluña que, apunta Iñaki López, "tampoco se ha producido".

Elena Salamanca opina que el discurso de Aznar podría atraer el voto del PP que se está yendo hacia Vox. También que "es el peor momento de relaciones entre el Estado y el jefe del Estado" y que "en el ADN del PSOE está ser republicano".

"Es el partido más monárquico que ha habido en España", le responde rotundo Iñaki, que añade: "Ya sabemos todos que el Partido Socialista es republicano de corazón y monárquico de ejercicio".

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