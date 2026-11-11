Feijóo denuncia la agresión a dos militantes del PP en Barakaldo durante la huelga: "Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen"

Los detalles El PP Vasco ha detallado que estos dos miembros de NNGG estaban en la sede de la formación mientras era vandalizada y han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios.

El Partido Popular del País Vasco ha denunciado la agresión a dos militantes durante la huelga general en Barakaldo. Los afectados, miembros de Nuevas Generaciones, se encontraban en la sede del partido cuando fue vandalizada, resultando en su traslado a urgencias. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha conversado con los agredidos, Miguel y Daniel, prometiendo no retroceder ante la violencia y exhortando a partidos y sindicatos a condenar estos actos. Además, el PP Vasco ha informado de significativos daños materiales en su sede debido a estos incidentes.

El Partido Popular del País Vasco ha denunciado este miércoles que dos militantes han sido agredidos en el marco de la marcha convocada con motivo de la huelga general en la localidad vizcaína de Barakaldo.

Según ha afirmado el PP Vasco en sus redes sociales, estos dos militantes, miembros de Nuevas Generaciones, estaban en la sede de la formación mientras era vandalizada y han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios y trasladados a urgencias.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que ha hablado con los dos militantes agredidos y ha pedido "que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen".

"Acabo de hablar con Miguel y Daniel y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes", ha afirmado el líder de la oposición en un mensaje publicado a través de la red social X.

Asimismo, el PP Vasco ha denunciado que la sede del partido en Barakaldo ha sufrido importantes daños materiales en el marco de estos actos vandálicos.

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