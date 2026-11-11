Atacan con un artefacto explosivo la sede de UGT en Vigo

Los detalles La deflagración fracturó el cristal de la puerta principal de la sede y obligó a movilizar a los especialistas del cuerpo de los TEDAX de la Policía Nacional.

Dos individuos han atacado la sede de UGT en Vigo con un artefacto explosivo de baja potencia, según informó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago. El incidente ocurrió durante una manifestación convocada por diversas organizaciones, incluyendo sindicatos y colectivos sociales. La explosión causó daños materiales en la puerta de la sede, ubicada en la Avenida de García Barbón, y movilizó a los TEDAX de la Policía Nacional, que investigan el caso. Lago condenó el ataque, relacionándolo con la "violencia verbal" previa a la huelga general, y espera que los responsables sean identificados y juzgados.

Dos personas han atacado con un artefacto explosivo de escasa potencia la sede de UGT en Vigo, según ha informado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alfonso Lago. En un comunicado, el sindicato explica que el ataque se produjo cuando se estaba celebrando la manifestación de la tarde en Vigo, que partió a las 18.00 horas desde la Plaza de España y que fue convocada, de forma unitaria, aparte de por organizaciones sindicales de clase, por el Sindicato de Inquilinas, colectivos vecinales, ecologistas, feministas y estudiantiles.

UGT alerta de que si los hechos hubiesen acontecido en otro momento, "a los daños materiales podrían sumarse alguna persona herida". El estallido provocó un boquete en la puerta de entrada de la sede sindical, que es de cristal con barrotes de metal.

La deflagración fracturó el cristal de la puerta principal de la sede, ubicada en la Avenida de García Barbón, y obligó a movilizar a los especialistas del cuerpo de los TEDAX de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación.

El subdelegado del Gobierno ha condenado con rotundidad el ataque y ha vinculado este suceso con la "violencia verbal" contra las organizaciones sindicales, "a base de insultos ciertamente lamentables", en los días previos a la huelga general Lago ha opinado que, "cuando se dicen determinadas cosas, se crea el ambiente que propicia acciones tan intolerables como esta". El subdelegado ha confiado en la pronta identificación de los autores del ataque y en que respondan ante la Justicia.

Por otra parte, ha valorado que la jornada de huelga general transcurrió en la provincia sin incidentes graves, al margen de la denuncia presentada por la mañana por un intento de atropello a un miembro del piquete informativo de CCOO en el polígono pontevedrés de O Campiño.

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