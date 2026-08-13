Ignacio Cembrero, sobre el discurso del ministro de Justicia marroquí: "Busca señalar a España como culpable"

Marruecos ha amenazado a nuestro país con suspender la aplicación del acuerdo de extradición existente. Para el periodista, este discurso no está dirigido a nuestro país, si no que busca aplacar el malestar existente en Marruecos.

Marruecos ha elevado el tono contra España. El ministro de Justicia marroquí ha amenazado con suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la lealtad de Marruecos con España. Pero Margarita Robles, ministra de Defensa, se ha desmarcado de la respuesta del ejecutivo, señalando que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y, además, ha hecho hincapié en que no se puede volver a producir una entrada masiva de migrantes.

Sobre la posibilidad de que se pueda volver a producir, Ignacio Cembrero señala que esto puede volver a suceder "en cuanto las autoridades marroquíes lo permitan". "Ante lo que los militares llaman un ataque híbrido, Ceuta y Melilla son difícilmente defendibles", añade.

El periodista considera que se podría mejor la protección, "pero si llegan muchedumbres masivas, como sucedió a finales de julio, son difícilmente defendibles". Cembrero considera que la defensa de las ciudades "está en manos de Marruecos".

Sobre qué hay de real en el discurso de Marruecos, Cembrero expone que hay "mucho de real, pero a largo plazo". El periodista expone que ese relato no está dirigido a España, "no atribuiría mucha importancia a eso".

"Marruecos tiene problemas de opinión pública en las redes sociales", explica. "Los muertos y los menores que se han ido pesan y han generado un enorme malestar", expone, "pero no se habla en público, se habla en redes sociales". Cembrero cree que el discurso del ministro marroquí busca señalar a España como culpable.

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