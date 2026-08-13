"Ceuta no puede aguantar más": Vivas exige a Marlaska el retorno de migrantes y no tramitar solicitudes de asilo en la ciudad

Los detalles El presidente de Ceuta y el ministro del Interior no se ponen de acuerdo sobre las cifras: el primero calcula en 9.000 los migrantes que llegaron hace dos semanas y aún siguen en la ciudad mientras el segundo dice que son 5.000.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la urgencia de resolver la situación migratoria en la ciudad, describiéndola como "insostenible" y de "máximo riesgo" para la seguridad ciudadana. Vivas ha solicitado que no se tramiten solicitudes de asilo en Ceuta y que se modifiquen las leyes para facilitar el retorno de migrantes. Marlaska ha prometido reforzar la presencia policial, añadiendo 45 agentes a los 270 ya desplegados. Sin embargo, Vivas insiste en que los ceutíes no se sienten seguros, con discrepancias en las cifras de migrantes presentes en la ciudad.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, le ha dicho al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que los ceutíes no pueden aguantar mucho más la actual situación.

"Ceuta no puede esperar mucho, Ceuta este estrés no lo puede aguantar. Cada día que pasa es peor porque, cada día que pasa, aumenta el riesgo de que ocurra algo que nadie quiere que ocurra y que sea irreversible", ha afirmado.

Por su parte, Marlaska ha asegurado que todos los migrantes irregulares volverán a Marruecos y que los que intenten entrar están arriesgando su vida y no van a conseguir nada. También lo ha dicho la tarde de este jueves el presidente de Ceuta, que calcula en 9.000 los migrantes que llegaron hace dos semanas y aún siguen en la ciudad.

Vivas ha trasladado a Marlaska que Ceuta continúa en la misma pesadilla, en "una situación insostenible" con el "máximo riesgo desde la perspectiva de la seguridad ciudadana".

Por ello, pide una solución urgente y lamenta que el ministro del Interior no sea capaz de hablar de plazos. "Tiene que ser urgente, lo que sí le digo es que tiene que ser inmediato porque de lo contrario Ceuta no va a aguantar", ha asegurado.

Entre sus peticiones a Marlaska está que en la ciudad autónoma no se pueda tramitar ninguna solicitud de asilo. "Suspender, por tanto, la opción del otorgamiento de asilo en nuestra ciudad", ha reclamado.

También ha pedido que se modifiquen las leyes para agilizar el retorno de los migrantes. "Es una condición necesaria para que no volvamos a vivir esta pesadilla que estamos viviendo", ha asegurado.

A la espera de una respuesta, ha exigido más policías y guardias civiles. Y, en este sentido, el ministro del Interior ha anunciado más efectivos: "Seguiremos implementando los medios personales que sean necesarios".

A los 270 policías que se sumaron el 30 de julio se van a añadir otros 45. Pero Vivas ha insistido en que los ceutíes no se sienten seguros. "Hablando en por lo menos de 9.000 personas, el incremento del 12% de la población de Ceuta", ha remarcado.

Sobre eso, sobre las cifras, tampoco se ponen de acuerdo. "De las personas que quedan, tenemos un número aproximado en Ceuta que es de 5.000 personas", ha dicho, por su parte, Marlaska. Fuentes de Interior a laSexta han asegurado que en los últimos días han detectado retornos a nado por la zona de El Tarajal.

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