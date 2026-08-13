Ayuso carga contra la "fiesta a cuerpo de rey" de los ministros para ver el eclipse sin haber explicado todavía el ático de lujo

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha arremetido contra Sánchez por grabar un vídeo recordando a los españoles que para disfrutar del eclipse había que llevar gafas homologadas.

Cuando este miércoles España estaba pendiente del cielo para disfrutar del eclipse, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba en redes cargando contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros.

A estos les ha acusado de irse "de fiesta a cuerpo de rey" para ver el eclipse. Además, ha dicho que es falso que la presencia de los ministros en Yebes, en Guadalajara, para ver el fenómenos histórico haya costado solo 72.000 euros.

"Estos ministros se van de fiesta a cuerpo de rey y dicen que han gastado 72.000€", ha escrito para señalar, a continuación, que es "falso". "¿Cuánto ha sido el gasto en conductores, escoltas, hoteles, comidas, cenas? Que expliquen el despilfarro entero", ha escrito en la red social X.

Y ha agregado: "Mientras, España, invadida por Marruecos; la cesta de la compra, por las nubes; los ministros, peleados entre ellos buscando un 'puestazo' internacional; el presidente y familia dándose la gran vida con los impuestos y los recursos de todos, incluidos los agentes que a Ceuta nunca llegaron".

Mientras, contra el jefe del Ejecutivo ha arremetido por grabar un vídeo recordando a los españoles que para disfrutar del eclipse había que llevar gafas homologadas. "Los expertos indican los daños irreversibles que puede causar en la vista pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al Sol", ha escrito en la misma red social.

"Como este hombre es un peligro no os lo advertirá. De nada", ha añadido. Así ha logrado aprovechar, incluso, el eclipse para atacar a Sánchez.

Todo esto cuando no ha dado ningún tipo de explicación sobre el ático de lujo en Chamberí que costó a la Comunidad de Madrid 6,3 millones de euros y han puesto a la venta por 6,7 tras tratar de justificar que era para usarlo de "oficina temporal" para Ayuso cuando en uno de los anexos del expediente de venta se especifica que su uso principal es residencial, no de oficina.

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