Carmen Morodo no descarta otra entrada masiva de migrantes en Ceuta: "No hay que fiarse nada de lo que hace Marruecos"

La periodista, además, ha apuntado que lo ocurrido "hace dos semanas fue responsabilidad de Marruecos", pero "también de la falta de prevención del Gobierno español".

La periodista Carmen Morodo lo tiene claro. "Lo que sucedió hace dos semanas fue responsabilidad de Marruecos y fue responsabilidad también de la falta de prevención del Gobierno español, porque había advertencias, había avisos y movimientos directamente del presidente de Ceuta", ha asegurado este jueves en Más Vale Tarde.

Si bien Morodo ha admitido que no cree "que ahora mismo vuelva a repetirse lo mismo", considera "que no hay que fiarse nada de lo que hace Marruecos". En este sentido, apunta que "no descarta que sí que pueda volver a ocurrir", al observar que hay "una estrategia" de Marruecos, después del "nuevo mensaje por parte de Rabat de reivindicar Ceuta y Melilla".

A ello, añade que su "juego es cambiar el relato": "Ellos les han dejado y han animado a que entrasen. Ahora somos nosotros los que no les dejamos salir por supuestas maniobras burocráticas y demás", ha explicado durante el programa de este jueves.

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