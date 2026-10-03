"Hacia la huelga general": clamor en las calles tras el 'no' a los decretos de vivienda frente a la prudencia de los sindicatos

Sí, pero... A pesar del deseo y del apoyo de los manifestantes, los sindicatos son más prudentes y buscan la manera de encontrar un enfoque laboral para su convocatoria. La patronal plantea dudas sobre su legalidad.

La calle ha hablado. Lo ha hecho, lo sigue haciendo, después de la caída de los decretos de vivienda en el Congreso. Después de que PP, Vox y Junts, junto al PNV y a Coalición Canaria en la segunda de las votaciones, tumbasen las medidas que PSOE y Sumar llevaron a la Cámara Baja. Rechazadas ambas medidas, los manifestantes se cabrearon todavía más de lo que ya estaban y algo empezó a sobrevolar en el ambiente: una huelga general.

Y es lo que han pedido en las muchas manifestaciones convocadas en esta jornada. En las movilizaciones, en las protestas, que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de España y en las que se ha oído, y mucho, la expresión 'huelga general'.

Porque el 'no' del Congreso ha terminado de encender la mecha, con el Sindicato de Inquilinas ya planteando tal opción en el exterior de la Cámara Baja. Con un mensaje que ha encabezado, que ha sido el eslogan, de muchas de las concentraciones convocadas por la vivienda.

Tienen el apoyo de los manifestantes. Tienen, también, a los sindicatos planteándose tal opción pero con prudencia. "Estamos trabajando para ver en qué medida damos una respuesta unitaria, que ayude a que iniciemos un camino de recuperación", ha expuesto Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Desde la CEOE, dudas. Así lo ha expresado Antonio Garamendi, presidente de la patronal, en palabras en las que reconoce que existe un problema pero pone en duda la legalidad de esa huelga general: "Entiendo que no es una huelga legal".

"Las huelgas tienen toda la legitimidad y son legales cuando intentan resolver un conflicto laboral. No tiene nada que ver con esto", dice.

Ante eso, los sindicatos trabajan para encontrar ese enfoque laboral que legalice la propuesta mientras el clamor crece en las calles.

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