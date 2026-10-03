Blanca ha vivido de alquiler toda la vida y ahora tiene una hipoteca con 71 años: "Están desalojando edificios enteros para pisos turísticos"

Esta vecina del barrio madrileño de Chamberí señala lo crítica que es la situación de la vivienda incidiendo en la conversión de edificios en pisos turísticos.

A medida que avanzan todas la manifestaciones por la situación de la vivienda van apareciendo testimonios realmente preocupantes. Blanca tiene 71 años y vive en Chamberí, un histórico barrio de Madrid. Ha vivido de alquiler y ahora paga una hipoteca.

Señala que el panorama es desolador: "Están desalojando edificios enteros de gente que vivía de alquiler para hacer pisos turísticos. Todos los que lloraban por Maricarmen ayer votaron que no y va a haber muchas Maricármenes.

Blanca incide en un problema que también complica en exceso la situación de la vivienda como es el alojamiento turístico. Según ella, cada vez son más las fincas de edificios de Chamberí las que se están convirtiendo en este tipo de vivienda.

Este cambio tiene como consecuencia que muchas personas no puedan seguir viviendo de alquiler en este mítico barrio de Madrid. Blanca ya avisa del problema tras haber vivido muchos años de alquiler. Ahora tiene una casa pero advierte muy firmemente de lo que está pasando en la capital.

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