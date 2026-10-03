Turull lanza un mensaje al Gobierno tras la caída de los decretos por la vivienda: "Está a tiempo de rectificar"

¿Qué ha dicho? Turull asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene otra opción."Su obligación es resolver problemas y tiene una propuesta sobre la mesa", ha señalado.

Junts defiende su decisión de rechazar los decretos de vivienda, con Jordi Turull, su secretario general, afirmando que no fue un error y lanzando un mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez para que rectifique. Turull explicó que si Junts hubiera aprobado los decretos, ahora tendrían que disculparse con los jóvenes. Criticó el "electoralismo" a costa de los vulnerables y enfatizó que el Gobierno conoce sus condiciones para negociar. Además, Turull sugirió que unas elecciones anticipadas no serían en beneficio de la gente. Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso, también criticó a Sánchez por actuar con fines electorales.

Junts no siente que su 'no' a los decretos de vivienda haya sido un error. Así lo demostraba este sábado su secretario general, Jordi Turull, en un acto en un acto del partido, que no ha dudado en lanzar un mensaje directo al Gobierno de Pedro Sánchez: "Está a tiempo de rectificar".

Turull ha reconocido ante su electorado que si Junts hubiera dado luz verde a esos decretos ahora tendrían que estar hablando "con las juventudes diciendo lo siento". "Ayer hicimos una propuesta, pero si se quiere hacer electoralismo con los más vulnerables...", ha señalado, para agregar que Junts no va a hacer "demagogia".

Así, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo sabe cuáles son sus requisitos. "Si se quieren sentar con nosotros son políticas para que vaya bien, no para quedar bien", ha espetado. Tampoco ha dudado en acusar al presidente del Gobierno de hacer "electoralismo a costa de los más vulnerables".

"Su obligación es resolver problemas y tiene una propuesta sobre la mesa", ha dicho el secreario general de Junts, que dice que su formación aboga por proteger a esos vulnerables. "Tenemos que dar seguridad jurídica a quien puede ampliar la oferta del mercado de alquiler", ha agregado.

Además, Turull ha incidido en que si Sánchez convoca elecciones anticipadas "no será pensando en la gente".

El secretario general no ha sido el único en hablar este sábado tras la caída de los decretos que han provocado más de 50 manifestaciones en toda España. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado a Sánchez de actuar en "clave electoral" en una entrevista en RAC 1, donde le ha acusado de caer "en el chantaje ideológico de los extremos".

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