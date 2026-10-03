Del desahucio de Maricarmen a la caída de los decretos de vivienda: anatomía de los diez días que han convulsionado a España

Los detalles Desde que la Policía toco a la puerta de una mujer de 87 años para echarla de su casa hasta ahora, ha habido dos decretos a contrarreloj rechazados por el Congreso y la opción de un adelanto electoral. Los manifestantes piden ir a la huelga general por la vivienda.

En los últimos diez días, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, ha generado una fuerte reacción social y una ola de protestas en España. La indignación llevó a miles de personas a manifestarse en la Puerta del Sol, recordando el movimiento del 15-M de 2011. En el ámbito político, el Gobierno intentó aprobar un decreto de vivienda en el Consejo de Ministros, pero enfrentó divisiones internas y reticencias de partidos como Junts, que finalmente se opuso. En el Congreso, la votación de los decretos mostró un rechazo anunciado, alimentando la indignación y clamores por una "huelga general".

Diez días. Es lo que ha pasado desde esas llamadas de la Policía a la puerta de Maricarmen. De ese desahucio a una mujer de 87 años que hizo reaccionar a la sociedad. Que hizo salir a la calle a la gente. Que provocó que, el 26 de septiembre, una marea de gente se movilizara para gritar toda esa impotencia contenida. Diez días en los que el Congreso ha votado 'no' a esos decretos del Gobierno en el que a saber si ha sido el último pleno de la legislatura ante la opción de una convocatoria electoral.

Es, a grandes rasgos, lo que ha pasado en apenas semana y medio. Lo que ha sucedido desde un desahucio que hizo que la gente despertase en apoyo a Maricarmen. Que acabó echando raíces en una Puerta del Sol que, como sucediera en 2011, se llenó de tiendas de campaña.

De gente, de manifestantes, que acampó frente a la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid haciendo que la presión escalase a la esfera política. El Gobierno, a contrarreloj, se puso a trabajar para llevar al Consejo de Ministros un decreto para la vivienda... que acabó dividiéndose en dos ante todas las voces, exigencias mínimas y partidos políticos necesarios para que saliera adelante.

Así fue el tira y afloja dentro del propio Gobierno. De uno que acabó aprobando todo para ver cómo llegaban las reticencias de los que parecía que iban a votar que sí pero no. Porque Junts fue cambiando de opinión, expresando su "preocupación" y su "decepción" mientras Sánchez era "razonablemente optimista" por la convalidación de esas medidas.

Los decretos tratan de buscar los apoyos. En la oposición, ni contemplan la abstención. Los que no se habían pronunciado dicen 'sí' al primer decreto pero 'no' al segundo... a la espera de Junts, que se decanta por el 'no a todo' mientras piden al Gobierno que retire los decretos y presenta uno suyo propio.

En las intervenciones en el Congreso, todos respaldan las decisiones de sus grupos y votaron, nominalmente, con un 'sí' o un 'no' que fue ampliamente seguido en los exteriores de la Cámara Baja.

Fue la crónica de un rechazo anunciado horas antes y que ha conllevado una ola de indignación y de protestas en las calles con una frase, con un eslogan, ampliamente repetido en cada una de las manifestaciones: el de la "huelga general".

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