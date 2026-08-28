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Ceuta, una olla a presión

Antonio Maestre, sobre los ataques a los asentamientos de migrantes en Ceuta: "Lo que han hecho es propio de ultras"

Antonio Maestre valora los disturbios registrados ayer en Ceuta, cuando un grupo de manifestantes asaltó los asentamientos de migrantes para quemar sus chabolas. Asegura que no ha identificado la presencia en el terreno de grupos organizados de extrema derecha.

Antonio Maestre valora los disturbios registrados ayer en Ceuta, cuando un grupo de manifestantes asaltó los asentamientos de migrantes para quemar sus chabolas. Asegura que no ha identificado la presencia en el terreno de grupos organizados de extrema derecha.

Ceuta se encuentra al borde del estallido social, sobre todo después de las imágenes de ayer por la tarde, cuando un grupo de manifestantes se saltaba el cordón policial para atacar los asentamientos de los migrantes y prender fuego a sus chabolas. Todo ello después de cortar el paso a un camión de emergencias de Cruz Roja.

Una radicalización que, apunta Marina Valdés, "nada tiene que ver con ejemplo que ha dado Ceuta históricamente y, sobre todo, a lo largo de este último mes".

"Lo que han hecho es propio de ultras, de gente racista sin escrúpulos", afirma Antonio Maestre, que por otro lado no ha identificado la presencia de grupos organizados de extrema derecha.

Para el periodista, "se llega a esta situación por una gestión incompetente", así como por "discursos de odio que han movido la derecha y la extrema derecha".

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