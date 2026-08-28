Elma Saiz defiende la actuación del Gobierno en la crisis de Ceuta: "No existe contradicción entre seguridad y humanidad"

Sí, pero... En su comparecencia en el Congreso, la ministra ha reconocido que la llegada de 72.000 migrantes a la ciudad autónoma afecta a la "integridad territorial de España y, por extensión, de la UE".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado la respuesta "extraordinaria" del Gobierno en Ceuta, actuando desde la "legalidad" y la "humanidad" ante la crisis migratoria con la llegada de alrededor de 72.000 migrantes de Marruecos. Saiz subrayó que no hay contradicción entre seguridad y humanidad, y que el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones nacionales e internacionales. Además, resaltó la distribución de kits de alimentación e higiene, fundamental para la dignidad de los migrantes y la convivencia social. Aunque algunos partidos acusaron al Ejecutivo de tardanza, Saiz defendió la respuesta inmediata y la solicitud de ayuda financiera europea.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes la respuesta "extraordinaria" del Gobierno en Ceuta desde la "legalidad" y la "humanidad", asegurando que el Ejecutivo actuó "desde el primer momento".

"España está actuando de acuerdo con sus obligaciones nacionales e internacionales. La protección de las fronteras es responsabilidad del Estado, pero también lo es el respeto a los derechos humanos y la protección de los menores. No existe contradicción entre seguridad y humanidad, entre proteger fronteras y socorrer a quienes necesitan ayuda. Esa es la posición que ha defendido el Gobierno desde el primer momento", ha sostenido Saiz.

La titular de Migraciones se ha pronunciado de esta manera en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, a la que ha acudido apenas dos horas después de llegar de la ciudad autónoma.

Desde Ceuta, ha asistido por la mañana de forma telemática a la reunión del Comité Especializado para dar respuesta a la crisis migratoria, presidido por Pedro Sánchez.

En su comparecencia, hecha a petición propia, ha reconocido que la "situación sin precedentes" vivida tras la llegada de "alrededor de 72.000" migrantes procedentes de Marruecos los pasados días 30 y 31 de julio "supera ampliamente cualquier episodio" anterior, afectando con ello a la "integridad territorial de España" y la UE.

Ayuda humanitaria

A renglón seguido, la ministra de Migraciones ha pedido no olvidar que tras las cifras hay "historias de sufrimiento" y "decenas de fallecidos" durante los cruces fronterizos. También ha revelado que se han distribuido 93.650 kits de alimentación entre la playa de El Trampolín y otras localizaciones de la ciudad, así como 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 kits de higiene masculina.

Para la ministra, este reparto es fundamental, no solo para "garantizar la dignidad humana" de los migrantes, sino también para contribuir a "la convivencia y la paz social en las calles". "Imaginemos qué ocurriría si estas personas no tuvieran acceso al agua o el alimento", ha planteado.

En este sentido, ha condenado los intentos de bloqueo de reparto de ayuda y las amenazas a voluntarios y trabajadores de ONG como Cruz Roja, y ha informado de que se ha reanudado el reparto.

También ha concretado que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ha pasado de las 512 plazas habituales a 1.105 plazas.

"Llegan tarde"

La mayor parte de los grupos han acusado al Ejecutivo de "llegar tarde" en su respuesta a la crisis y han reprochado a la ministra que no actualice las cifras de migrantes que continúan en la ciudad y de la situación de los menores que allí se encuentran. Los más broncos han sido el PP y Vox.

En este sentido, el diputado Juan José Aizcorbe (de Vox) ha mostrado el interés de su grupo en "que se investigue hasta el final la posible responsabilidad del presidente Pedro Sánchez por traición o delitos contra la seguridad del Estado".

Sin embargo, Saiz ha insistido en que desde los primeros días "ha habido una presencia constante" de su departamento en Ceuta, asegurando que "la respuesta ha sido extraordinaria a una situación extraordinaria".

Ha defendido que el Gobierno solicitó la ayuda financiera de Europa "desde el primer momento" y que han elevado la solicitud inicial por importe de 6,43 millones de euros de crédito hasta los 44,51 millones.

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