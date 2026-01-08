Guardiola ofrecerá a Vox una coalición para entrar en el Gobierno de Extremadura

Los detalles Fuentes 'populares' aseguran a laSexta que "la estrategia es ofrecerles entrar en el Gobierno" de Extremadura, ya que "es la manera de asumir responsabilidades más allá de los discursos".

Una coalición PP-Vox con la extrema derecha sentada en el Gobierno. Es la propuesta que la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y líder regional del Partido Popular, María Guardiola, trasladará a la formación de Santiago Abascal la próxima semana.

Fuentes 'populares' aseguran a laSexta que "la estrategia es ofrecerles entrar en el Gobierno" ya que "es la manera de asumir responsabilidades más allá de los discursos". De esta forma, el PP buscará "retratar" a Vox, de forma que sea el propio partido de Abascal el que tenga que decir abiertamente que no quiere involucrarse en la gestión.

Además, esas mismas fuentes del PP aseguran a laSexta que también se va a ofrecer a la formación ultra la Presidencia de la Asamblea de Extremadura.

Doce días para buscar un pacto

Tras una primera ronda de contactos que tuvo lugar la semana posterior a los comicios del pasado 21 de diciembre, las negociaciones entre PP y Vox se retomarán la próxima semana con el objetivo de tener, al menos, un principio de acuerdo sellado el 20 de enero, cuando dará inicio la legislatura con la constitución de la cámara. Ese día se elegirá la Presidencia de la Asamblea, por lo que el acuerdo para que la ostente un diputado de vox deberá lleg