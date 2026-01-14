Miguel Ángel Gallardo renuncia al acta de diputado y dejará de estar aforado en el juicio al hermano de Sánchez

El contexto El ex líder del PSOE en Extremadura afrontará este año el juicio por la presunta colocación en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón.

Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE de Extremadura, ha renunciado a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura tras dimitir como líder regional por los malos resultados electorales del 21D. Gallardo expresó que su decisión busca preservar su dignidad y recuperar la serenidad, alejándose del ruido mediático. Afrontará un juicio por presunta prevaricación y tráfico de influencias relacionado con la colocación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. Destacó su dedicación al servicio público y lamentó que su trayectoria haya sido reducida a un juicio mediático.

El ex secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, que dimitió como líder del PSOE regional tras los malos resultados en las elecciones autonómicas del 21D, ha anunciado que renuncia también a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.

"Esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea", ha escrito en su perfil de X. "Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Pero hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila", ha añadido.

De esta forma, si nada cambia, el ex líder del PSOE en Extremadura que deja de ser aforado afrontará este año, a finales de mayo, el juicio por la presunta colocación en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. Se enfrenta a los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

En conversación con laSexta, Gallardo ha defendido su decisión en línea con lo explicado en su comunicado. Señala que se va porque tiene que pensar en él y en su familia y porque no va a dar más pábulo a los que piensan que se aferra al escaño por el aforamiento.

En su comunicado, Gallardo explica que ha tomado esta decisión tras poder reflexionar. "No es fruto de un arrebato ni de una circunstancia puntual. Es el resultado de una reflexión larga, serena y profundamente personal. Desde el momento en que presenté mi dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura decidí dar un paso atrás, alejarme del ruido y de los focos, y ese silencio voluntario me ha permitido pensar con calma, mirarme por dentro y preguntarme con honestidad qué era lo mejor, no solo para mí, sino también para mi familia, especialmente para mis hijos que son los que más han sufrido con esta injusta causa, y para quienes siempre han confiado en mí, especialmente para mi partido y para los miles de militantes que me eligieron para ser el secretario general de nuestro partido", explica.

También recuerda su trayectoria profesional. "He dedicado muchos años de mi vida, con absoluta entrega, al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a la Diputación de Badajoz y, en los últimos meses, al PSOE de Extremadura. Siempre lo hice creyendo en un proyecto colectivo y en el valor del servicio público. Esa entrega total me llevó, quizá, a relegar algo esencial: cuidarme y defenderme como persona frente a quienes han querido convertir una causa judicial en un juicio mediático. Hasta el punto de llegar a deshumanizarme, a borrar mi trayectoria y a reducirme a un titular o a una versión interesada de quien realmente no soy. Hoy digo basta", advierte en su comunicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.