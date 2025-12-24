Ibarra insiste en pedir la abstención del PSOE para investir a Guardiola: "Lo que diga Moncloa no me preocupa en absoluto"

¿Qué ha dicho? El expresidente de la Junta de Extremadura ha defendido a Miguel Ángel Gallardo y recuerda que los militantes del PSOE no fueron consultados sobre "los pactos con Podemos, Sumar, Puigdemont ni Bildu".

Juan Carlos Rodríguez Ibarra mantiene su petición de que el PSOE extremeño se abstenga en la investidura de María Guardiola para evitar que Vox entre en la Junta de Extremadura. En una entrevista en 'Espejo Público', el expresidente de la Junta cree que no pueden "quedarse quietos como los espectadores de un partido de tenis y sin poder hacer nada durante cuatro años". "A mí eso me parece un disparate", apostilla, pidiendo que no se vuelva a otro escenario electoral.

"A mí lo que diga Moncloa no me preocupa en absoluto porque no tiene ninguna posibilidad de decidir qué se hace con el PSOE en Extremadura. A mí no me afecta. A los militantes no nos han preguntado nada sobre los pactos con Podemos, ni con Sumar, ni con Puigdemont, ni Bildu", recuerda Ibarra.

Ibarra justifica su postura asegurando que al PSOE "no le interesa" que Vox "meta mano" en el PP y confiesa que le "aterran" las palabras que escucha por parte del líder de la ultraderecha, Santiago Abascal. "Yo no estoy dispuesto a consentir que Vox meta la mano en nuestra comunidad autónoma, por eso apuesto por esta solución. Y es la misma que piensa el PSOE en la diputación de Cáceres", añade.

El expresidente extremeño exculpa a Miguel Ángel Gallardo del mal resultado electoral de los socialistas el 21-D, criticando que se le estén "echando todas las culpas" de haber bajado diez diputados desde las pasadas elecciones. Para Ibarra, la razón real está en las políticas de Pedro Sánchez "a nivel nacional".

"Ha ocurrido esto porque los extremeños no están contentos con la política del Gobierno de España. Y se le ha dado una bofetada al primero que ha puesto la cara", comenta Ibarra, refiriéndose a que ha sido en Extremadura donde se han celebrado las primeras elecciones autonómicas en bastante tiempo.

