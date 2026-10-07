Gonzalo Bernardos desmonta el modelo fiscal de Vox que beneficia a las rentas más altas: "Prácticamente llevaría a la quiebra del Estado español"

El economista Gonzalo Bernardos tiene claro que si se producen reducciones al IRPF tal y como propone Vox, "se carga la escuela pública y concertada y un 20% de la sanidad pública". Esto, señala, convierte a Figaredo en "el mejor amigo de Pedro Sánchez".

Más Vale Tarde analiza con Gonzalo Bernardos las propuesta de José María Figaredo, portavoz de Economía de Vox, sobre la reducción del IRPF a las rentas más altas.

Para ello, se plantean varios supuestos. Uno de ellos es 'Ana', educadora infantil que cobra 21.000 euros y que en este momento paga 2.300 euros. Con lo que propone Vox pagaría 0 euros.

'Andrés' es sanitario, cobra 29.000 euros y actualmente paga 4.300 euros de impuesto. Según la propuesta de Figaredo, pasaría a pagar un cuarto. 'Lorenzo', abogado, gana 55.000 euros y ahora dedica 12.000 a impuestos. Vox le rebajaría el IRPF a 4.950 euros.

'Silvia' es consultora y tiene un sueldo aproximado de 94.000 euros. Su IRPF actual es de 26.000 euros, con Figaredo sería 13.200. 'Patricia', CEO de una gran empresa, cobra 376.000 euros anuales, de los cuales dedica al IRPF 155.000. Aplicando el modelo de Vox se quedaría en 83.450 euros.

Según Gonzalo Bernardos, en este modelo "lo importante es el dinero que deja de pagar" y señala que el "truco" está en que "el que más beneficiado está es el que más gana".

En la visión general, lo que llega a las arcas del Estado en este momento ronda los 200.000 millones de euros, mientras que lo que llegaría para el estado del bienestar con la propuesta de Vox se reduciría casi a la mitad, a los 102.660.

Con este modelo, Bernardos lo tiene claro: "Vox se acaba de cargar la escuela pública, y la concertada. Toda la inversión directa o indirecta en educación que hace el sector público se la carga, y aún hay dinero para cargarse una parte importante, aproximadamente el 20 por ciento, de la sanidad española".

La "conclusión muy importante" del economista está dirigida a quienes van a votar a Vox por el descontento: "¿Te va a costar, a ti que ganas 20.000, 30.000, 40.000 euros, gratis votar a Vox? No, vas a perder mucho dinero", afirma Bernardos, que explica que "en España, el 80% de los ciudadanos cobra más en prestaciones, de forma directa o indirecta, que lo que paga en impuestos".

Respecto a 'Ana', señala que "le van a vender que ahora paga impuestos y cuando Vox gobierne no pagará impuestos y el problema es que se lo crea y solo mire lo que se ahorra y no lo que pierde".

A nivel macroeconómico, el economista considera que, si este modelo se aplicara varios años seguidos, "prácticamente llevaría a la quiebra del Estado español". Esto, apunta, convierte a Figaredo en "el mejor amigo de Pedro Sánchez".

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