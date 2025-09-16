El Gobierno responde a un PP que no reconoce el genocidio en Gaza, pese a la investigación de la ONU: "No es ignorancia; es mala fe"

¿Qué ha dicho? La ministra portavoz, Pilar Alegría, considera que "las palabras, los insultos y las declaraciones indignas de distintos dirigentes del PP para no condenar en ningún momento" lo que sucede en Gaza "les va a perseguir toda su vida política".

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha sido muy tajante este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando uno de los periodistas le ha cuestionado sobre la posibilidad de un acercamiento con la oposición respecto a la batalla política desatada en torno al genocidio que Israel ejecuta en la Franja de Gaza y que el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo no reconoce. Sin aclarar tal extremo, no parece que pueda existir, pues ha subrayado que lo de los 'populares' corresponde a "una ceguera interesada".

"La masacre de Gaza no es ignorancia; es mala fe", ha reiterado la también líder de los socialistas aragoneses, en referencia a "las palabras, los insultos y las declaraciones indignas de distintos dirigentes del PP, empezando por el señor Feijóo, para no condenar en ningún momento" lo que sucede en el enclave Palestino. De hecho, considera que "les va a perseguir toda su vida política".

La vocal del Ejecutivo también considera que lo harán "esos silencios", "esa equidistancia" y "esas comparaciones odiosas", en referencia a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que comparó las protestas propalestinas de este domingo en Madrid con el cerco a Sarajevo. De esta manera, Alegría ha optado por zanjar el asunto en que esta "no es una polarización con el Gobierno de España", sino que a sus ojos el PP está dando "la espalada a lo que está diciendo mayoritariamente la ciudadanía" española.

Incluso, ha valorado no entender al razón por la qué es "más importante hablar del significa de la palabra 'genocidio' que condenar contundentemente de lo que está sufriendo el pueblo gazatí". Precisamente, sobre esta cuestión ha habido muchos silencios incómodos y respuestas desafortunadas de líderes 'populares' como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien llegó a subrayar que no lo reconocía porque no lo hacía ni la ONU ni la Corte Penal Internacional.

Un argumento que con las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de las Naciones Unidas (ONU) cae por su propio peso. Y es que este grupo ha concluido este martes en que sí, Israel está cometiendo un genocidio en Gaza cumpliendo cuatro de los cinco actos genocidas que se contempla en la definición.