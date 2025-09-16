IU pide a los ministros de Sumar que no acudan al Consejo de Ministros hasta aprobar el embargo de armas a Israel

Los detalles Según Antonio Maíllo, coordinador general de IU, con las nueve medidas que presentó la semana pasada el presidente del Gobierno va por el "buen camino", pero "le faltó la décima", en alusión al embargo de armas.

Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, ha instado a los ministros de Sumar a no asistir a las reuniones del Consejo de Ministros hasta que se apruebe el decreto sobre el embargo de armas a Israel. Maíllo expresó en RNE su descontento por el aplazamiento del decreto y sugirió que, si no se aprueba en la próxima reunión del gabinete de Pedro Sánchez, los ministros de IU deberían ausentarse. Aclaró que esto no implica abandonar el Gobierno, especialmente cuando se han anunciado medidas contra el "genocidio" palestino. Aunque reconoce avances en las medidas presentadas por Sánchez, critica la falta de concreción del embargo de armas, argumentando que esto debilita el liderazgo moral de España en el ámbito internacional.

