Genocidio en gaza

IU pide a los ministros de Sumar que no acudan al Consejo de Ministros hasta aprobar el embargo de armas a Israel

Los detalles Según Antonio Maíllo, coordinador general de IU, con las nueve medidas que presentó la semana pasada el presidente del Gobierno va por el "buen camino", pero "le faltó la décima", en alusión al embargo de armas.

Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida (IU), ha pedido este martes a los ministros de Sumar que no asistan a las reuniones del Consejo de Ministros mientras no se apruebe el decreto sobre el embargo de armas a Israel.

"No es una buena noticia", ha asegurado en RNE, "que (el decreto) hoy no vaya al Consejo de Ministros y no puede ser que se aplace más allá del siguiente". Por eso, Maillo, tal como recoge EFE, se ha mostrado partidario de que si no se aprueba en la reunión del gabinete de Pedro Sánchez de la próxima semana, los ministros del espacio político IU, pertenezcan o no a este partido, no acudan al Consejo de Ministros.

Ha precisado, no obstante, que eso no significa que vayan a abandonar el Gobierno justo cuando acaba de anunciar precisamente medidas defendidas por su formación desde hace tiempo contra el "genocidio" del pueblo palestino por Israel.

Según Maíllo, con las nueve medidas que presentó la semana pasada el presidente del Gobierno se va por el "buen camino", pero ha incidido que "le faltó la décima", en alusión al embargo de armas. Y ha insistido en que mientras no se apruebe no puede mantenerse la normalidad dentro del Consejo de Ministros.

En su opinión, "no es normal que un anuncio de un presidente del Gobierno no sea capaz de concretarse ni siquiera ocho días después": "Es un error que quita fuerza al poder moral y de liderazgo moral que está teniendo España en la opinión pública mundial en su posición firme ante Israel", ha rematado.

