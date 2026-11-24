Los detalles "Siempre me cuesta sacar adelante las cosas", asegura Díaz, que denuncia que hay "resistencias activas" por parte de sus socios de Gobierno con muchas de las medidas que plantea.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado que la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar sea una medida electoralista. Díaz ha explicado que esta iniciativa forma parte de las acciones ya previstas por su departamento, como la subida del salario mínimo, y que fue anunciada en octubre de 2025. Ha destacado que, aunque enfrenta resistencias del PSOE, la medida es valiosa para mejorar la vida de los trabajadores. El Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley que establece diez días de permiso por el fallecimiento de cónyuges, parejas de hecho, padres o hijos. Además, se aumentará a tres días el permiso por fallecimiento de otros familiares cercanos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha rechazado que ampliar a diez días el permiso por el fallecimiento de un familiar como aprobará mañana el Consejo de Ministros sea una medida electoralista con la mirada puesta en las elecciones generales de este domingo.

Así, la ha englobado dentro de las iniciativas "ya previstas" por su Departamento, como la subida del salario mínimo, y ha incidido en que anunció esta medida en octubre del año 2025, según ha aseverado este lunes en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

"Siempre me cuesta sacar adelante las cosas", ha afirmado en un mensaje al Partido Socialista (PSOE), a quien ha atribuido que todas las iniciativas de su Ministerio se discutan "hasta el último minuto": "Siempre hay resistencias activas".

Sin embargo, ha afirmado que la ampliación de este permiso de trabajo "merece la pena, "aunque sea casi en el tiempo de descuento" porque, a su juicio, "mejora la vida de la gente trabajadora". Y ha destacado que lleva "meses" trabajando en esta medida, "con una mesa de diálogo social" que ha estado más de un año reunida.

Por otro lado, ha afirmado que el registro de jornada no irá mañana al Consejo de Ministros, y ha vuelto a señalar al PSOE: "Porque yo creo que el Partido Socialista no está de acuerdo, no estuvo nunca de acuerdo con esta medida y es evidente que no la quieren".

Diez días de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos

El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, la nueva licencia, que pasa a denominarse "permiso por duelo en caso de fallecimiento", amplía a diez días laborables el permiso en caso de fallecimiento del cónyuge, hijos e hijas, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad al que puede acogerse cualquier trabajador en las cuatro semanas posteriores a la pérdida.

Asimismo, el Gobierno aumentará a tres días laborables el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad --incluidos suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge, además de padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos--, ampliable en dos días más si hay desplazamiento.

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