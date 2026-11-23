Los detalles El líder del PP y candidato en las elecciones generales ha reconocido que es ha "excedido" en el tono empleado contra el Gobierno durante estos años, aunque ha justificado sus excesos en lo que considera una "legítima defensa".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato en las elecciones generales, ha admitido haberse excedido en el tono contra el Gobierno y ha pedido a su comité de dirección que lo moderen. Justifica sus palabras como una "legítima defensa" frente a las provocaciones del presidente Pedro Sánchez. En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha criticado la polarización política, responsabilizando al Gobierno socialista. Ha defendido a Isabel Díaz Ayuso por ironizar un insulto atribuido por el PSOE. Feijóo ha rechazado la "prioridad nacional" extrema de Vox, argumentando que viola la Constitución y los Tratados de la UE, y ha enfatizado que todos los acuerdos deben ser legales.

El líder del PP y candidato en las elecciones generales del próximo 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este lunes que se ha "excedido" en el tono empleado contra el Gobierno durante estos años y ha revelado que ha pedido a los miembros de su comité de dirección que lo rebajen, aunque ha justificado sus excesos en lo que considera una "legítima defensa" frente a los ataques y "el nivel de provocación" del presidente, Pedro Sánchez, y todo su Ejecutivo. Asimismo, ha lanzado un aviso al líder y candidato de Vox, Santiago Abascal, sobre la prioridad nacional: "Nadie puede firmar acuerdos ilegales"

Feijóo ha hecho esta autocrítica sobre su contribución a la polarización de la vida política española en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia a seis días de los comicios, si bien ha responsabilizado al Gobierno socialista de haber elevado la confrontación desde su llegada a la política nacional en 2022. En este sentido, ha subrayado que, cuando apenas llevaba dos meses al frente del partido, hasta 11 ministros del Gobierno le dedicaron descalificaciones.

Preguntado por el "me gusta la fruta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que empleó para suavizar o ironizar un insulto –hijo de puta– que el PSOE le atribuyó durante una comparecencia de Sánchez en el Congreso, Feijóo la ha llegado a justificar. Según ha dicho, es "muy duro" que el presidente del Gobierno aproveche para "utilizar la tribuna del Congreso de los Diputados para decirle que su hermano es un corrupto sin poder hablar, sin poder defenderse".

No obstante, ha asegurado que ha trasladado internamente su preocupación por el tono político. "Yo he hablado con algunos miembros de mi partido, sobre todo los que dependen de mí, el Comité de Dirección, y he pedido tranquilidad y he pedido bajar el tono, pero el nivel de provocación es continuo". Feijóo ha reivindicado, en este sentido, que él no ha hablado de levantar un "muro" ni ha defendido que el PSOE no pueda gobernar en ningún lugar de España, al tiempo que ha vuelto a cargar contra Sánchez por los casos judiciales que afectan a su partido y a su entorno familiar.

Asegura que no asumirá la "prioridad nacional" llevada "al extremo"

Feijóo ha asegurado a su vez que no asumirá "la prioridad nacional" llevada "al extremo" que propone Vox para ser investido porque tiene "dos problemas: la Constitución y los Tratados de la Unión Europea".

Así, ha defendido el concepto y el fondo pactado en las cuatro comunidades autónomas en las que PP y Vox gobiernan en coalición, donde la prioridad nacional acordada recoge una serie de criterios como el empadronamiento histórico y arraigo con el territorio para ordenar el reparto de ayudas públicas.

Preguntado entonces por qué el PP aceptó un concepto acuñado por la extrema derecha francesa de Marine Le Pen, Feijóo ha subrayado que "lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace", y que en las comunidades autónomas todo es legal. "Si quieres llevar al extremo lo de la prioridad nacional", en cambio, ha advertido de que "vas a tener dos problemas: la Constitución española y los tratados de la Unión Europea".

"Y todos los acuerdos tienen que hacerse de acuerdo con las leyes, no se puede hacer acuerdos fuera de la Constitución o fuera de los tratados de la Unión Europea", ha insistido. "Yo lo único que puedo decirle a usted es que yo no voy a incumplir las leyes, que tienen una por encima de todas, que es la Constitución. Lo que no cabe en la Constitución, yo no lo voy a negociar", ha añadido el líder del PP, que ha asegurado que no cruzaría esa línea para ser investido y se ha contrapuesto así con Sánchez, que pactó con Junts la ley de amnistía para seguir en La Moncloa.

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