El caso Vinicius ha desencadenado una catarsis en España. Las imágenes de cientos de aficionados del Valencia gritando proclamas racistas contra el jugador del Real Madrid han puesto el foco sobre el racismo que subyace en la sociedad española. Desde el Gobierno, el ministro de Deportes, Miquel Iceta, ha celebrado hoy la decisión del Comité de Competición de cerrar durante cinco partido la grada Kempes de Mestalla, desde donde se lanzaron algunos de los insultos racistas.

"No tiene lugar en la sociedad, y menos en el deporte", ha señalado el ministro, que ha anunciado que desde el Gobierno se acompañarán todos los esfuerzos para luchar contra el racismo, sin descartar tampoco hacer "una modificación legislativa". No obstante, Iceta ha querido incidir en que él no considera que España "sea" un país racista, sino que "hay racistas" en España. "Hay que expulsar y aislar a los racistas" del fútbol, ha añadido.

Así, la condena de los hechos ha sido contundente desde el Gobierno, en un caso que ha traspasado fronteras. El propio presidente de Brasil, Lula Sa Silva, criticaba en un primer momento la "pasividad" de España y que el jugador hubiera terminado expulsado.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "en absoluto estamos en una situación de conflicto diplomático" con Brasil, al tiempo que ha reiterado que hay que llegar "hasta las últimas consecuencias" contra el racismo en el fútbol. Albares ha confirmado la llamada que realizaron representantes de Brasil a su embajadora en España, que ha destacado que se produjo "en un tono diplomático".

El caso ha llevado incluso a pronunciarse al Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, pidiendo a los organizadores de eventos deportivos que pongan en marcha "estrategias para evitar el racismo en el deporte". "Se necesita mucho más para erradicar la discriminación racial, y debe empezarse escuchando a las personas afrodescendientes, involucrándolas y dando pasos reales para atender sus principales preocupaciones", ha afirmado el alto comisionado, Volker Türk.