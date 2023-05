El Comité de Competición de la RFEF ha sancionado al Valencia con el cierre parcial de Mestalla durante cinco partidos, más concretamente de la grada sur Mario Kempes, tras lo ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, en el que tuvieron lugar insultos racistas dirigidos al jugador madridista Vinicius. Además, el organismo deja sin efectos la expulsión de Vinicius durante dicho partido.

Los hechos ocurrieron durante el partido entre ambos equipos de la trigésima quinta jornada de LaLiga Santander. Según el comunicado emitido a última hora de este martes, se ha decidido "imponer al Valencia una sanción de clausura parcial del recinto deportivo por un período de cinco partidos y una sanción pecuniaria de 45.000 euros por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en los artículos 69.1.c), 69.2.d) y 76.1 del Código Disciplinario de la RFEF".

Además, han señalado que dicha "clausura parcial afectará a la denominada Grada Kempes, y se cumplirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57.1 del Código Disciplinario de la RFEF". Contra esta decisión cabe la "interposición de recurso, en el plazo de diez días hábiles, ante el Comité de Apelación".

El comité en un tono contundente considera que "lo sucedido se enmarcaría en una permanente y total impunidad, durante la presente temporada, de diversas acciones de agresión física y verbal, por parte de adversarios y aficiones, frente al jugador expulsado, todo ello ante la pasividad del colectivo arbitral, de la RFEF y de LaLiga".

Competición "invoca la irregularidad de la existencia de dos Actas sucesivas, en las que sola en la segunda se habría incluido una referencia a los insultos recibidos, previamente, por el jugador expulsado, de forma además manifiestamente insuficiente respecto a la realidad de lo sucedido.

En particular, indica que el acta solo refleja que en el minuto 73 "un espectador desde la grada sur se dirigió al jugador... gritándole 'mono, mono', cuando en realidad se aporta numerosa prueba dirigida a acreditar que no solo se produjo durante el encuentro tal grave insulto, sino "una cantidad indecente e importante de cánticos racistas, denigrantes e intolerantes que, en ningún caso, pueden tener cabida en un estadio de fútbol y que sorprendentemente el colectivo arbitral no escuchó, toda vez que nada se dice en el acta arbitral".

Indica que se aportan a este efecto diversas pruebas videográficas en las que se acreditaría "que nada más llegar al estadio del Valencia, el jugador fue recibido con insultos por numerosos seguidores que entonaron el cántico 'Vinicius, eres un mono'." "Que durante el partido fueron proferidos numerosos insultos al jugador, resaltándose los siguientes: "Puto negro, eres un idiota", "me cago en tus muertos, hijo de puta", "Puto negro, hijo de puta", "Vinicius, perro", "Mono, que eres un puto mono" y "uh, uh, uh (imitando el sonido de un mono)". "La grabación permitiría, además, identificar que los insultos provienen de un grupo numeroso de personas. Asimismo, cuando el jugador abandonaba el campo, se habría gritado 'Vinicius muérete'", agrega.

La expulsión de Vinicius, sin efectos

Por otro lado, el Comité de Competición ha acordado dejar sin efectos disciplinarios la expulsión de Vinicius tras estimar las pruebas videográficas aportadas por el Real Madrid. El futbolista recibió la roja por un manotazo al jugador 'ché' Hugo Duro cazado por el VAR.

Sin embargo, el organismo ha sostenido que la "decisión vendría determinada por la omisión de la sala VAR de la totalidad de la jugada, sin mostrar la agresión realizada segundos antes por los jugadores 19 y 25 del equipo local, que le agarran del cuello".

Además, sostiene que"la actuación del árbitro del VAR no sería enmarcable en un error humano, pues la imagen que remitió al colegiado del encuentro para valorar la acción producida fue totalmente parcial, sesgada y determinante del error del colegiado en la valoración de los acaecido y, con ello, de la injusta expulsión del jugador, convirtiendo al agredido en agresor".