Puigdemont rompe con Yolanda Díaz tras definir a Junts como un "partido racista y clasista": "La próxima vez que el PP te haga vicepresidenta"

¿Por qué es importante? A Puigdemont le ha sentado tan mal lo dicho por la vicepresidenta que no ha dudado en anunciar una ruptura total. laSexta ha podido confirmar que, desde este jueves, quedan suspendidas todas las relaciones existentes entre Junts y Sumar. Será así hasta que su Yolanda Díaz rectifique.

El enfrentamiento político entre Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, y Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha escalado en tono. Díaz calificó al partido de Puigdemont como "racista y clasista" durante una entrevista, asegurando que nunca lo definiría como "progresista". En respuesta, Puigdemont acusó a Díaz de manipulación y falta de respeto, comparándola con Donald Trump. Además, sugirió que sus declaraciones buscan ganar votos o desviar la atención de otros problemas. Este choque se produce en un momento delicado entre Junts y el Gobierno, y Puigdemont ha insinuado un posible fin de las relaciones con Díaz.

Este miércoles hemos asistido a un nuevo enfrentamiento político en el que los calificativos han subido en el tono. En esta ocasión, lo han protagonizado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Porque para Díaz, su partido ha demostrado ser "racista y clasista", mientras Puigdemont ha apostado por comparar su "manipulación" con la que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A Puigdemont le ha sentado tan mal lo dicho por Díaz que no ha dudado en anunciar una ruptura total. laSexta ha podido confirmar que, desde este jueves, quedan suspendidas todas las relaciones existentes entre Junts y Sumar. Será así hasta que su Yolanda Díaz rectifique.

Todo ha comenzado con unas declaraciones de Yolanda Díaz durante una entrevista en Onda Cero. Allí, ha explicado que "sabe muy bien" cómo es el partido de Puigdemont, una formación que jamás se atrevería a definir como "progresista". Es más, en su opinión, está a la cabeza de "un proyecto racista" y "clasista". "Lo han sido siempre y definir a Junts como progresista… yo en ningún caso lo he hecho, ni se me pasa por la cabeza", sentencia.

A primera hora de la tarde de este jueves, era Puigdemont el que definía a la vicepresidenta. A modo de respuesta, ha hablado de bajeza, manipulación y de falta de respeto. "El nivel de bajeza moral al que han llegado quienes se creen moralmente superiores produce escalofríos. La falta de respeto al otro, la falta de rigor, el recurso a la manipulación exactamente como hace Donald Trump", ha escrito en su cuenta de X. Puigdemont mantiene que estos rasgos "describen perfectamente dónde se sitúa esa izquierda desnortada que gobierna el Estado español".

Pero aquí no ha acabado esta respuesta en modo de ataque. El independentista catalán cree que las palabras de Yolanda Díaz responden a un intento de recoger votos. "Quizá esté haciendo puntos para que le acojan a la plataforma de las izquierdas; quizás es que quiere tapar la incompetencia de su ministro de Cultura con el asunto de Sijena o, simplemente, porque cree que ir a Onda Cero a insultar a Junts la hará caer simpática ante la derecha mediática, como les ocurre a otros que practican el mismo".

En su enfado, Puigdemont ha criticado la falta de conocimiento de Díaz sobre Junts y sus votantes. "Vive del mito fundacional del españolismo en Cataluña, según el cual todo lo que es catalán (y catalanohablante) es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por supuesto, carlista. Aquello de los "señoritos" que a menudo alguien se encarga de repetir cínicamente"

Este enfrentamiento se produce en un momento más que delicado entre Junts y el Gobierno de coalición. Un choque que puede empeorar, pues parece que Puigdemont ha dado por cortadas las relaciones con Díaz. Usando sus propias palabras: "En cualquier caso, buen viento. La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizás vivirá mejor".

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