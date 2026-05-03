Así es la propuesta iraní para poner fin a la guerra: garantías de no agresión, levantamiento de sanciones y retirada de soldados estadounidenses

El contexto La agencia Tasnim ha revelado algunos de los 14 puntos de la propuesta iraní que Teherán ha enviado a Donald Trump para conseguir un fin de las hostilidades definitivo.

Irán ha presentado una contraoferta de 14 puntos en respuesta a la propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra en Oriente Medio. Entre los aspectos destacados, se incluyen el levantamiento del bloqueo naval en Ormuz, garantías de no agresión, la retirada de fuerzas estadounidenses y el alivio de sanciones a Teherán. Donald Trump ha expresado escepticismo sobre la propuesta, cuestionando si es un "precio" razonable. El plan iraní busca resolver el conflicto en 30 días, pero excluye el tema nuclear, que sigue siendo un obstáculo clave. Además, exige reparaciones de guerra y el fin de sanciones económicas.

Irán ha respondido a la propuesta de nueve puntos de Estados Unidos con una contraoferta de 14 aspectos que acordar y poner fin a la guerra en Oriente Medio. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha desvelado algunos de esos puntos que están centrados en el levantamiento del bloqueo naval en Ormuz, unas garantías de no agresión, la retirada de fuerzas estadounidenses y alivio de las sanciones impuestas a Teherán.

Ahora bien, antes de que se conocieran estos puntos, Donald Trump ya había asegurado este sábado que estudiaría "pronto" el plan para "poner fin a la guerra" recientemente presentado por Irán, si bien se mostraba receloso con la propuesta y ha puesto en duda que sea un "precio" razonable a pagar para compensar los 47 años de vigencia del régimen de los ayatolás.

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", ha expresado el mandatario norteamericano en una publicación en redes sociales.

El plan busca resolver en 30 días las cuestiones vinculadas al conflicto y prioriza el "fin de la guerra" frente a una simple ampliación del alto el fuego, pero en el que se deja fuera el aspecto nuclear, el principal argumento de Trump para no llegar a un acuerdo.

Según medios estadounidenses, Teherán busca aplazar esa negociación para una segunda fase, una vez acordado el fin definitivo de la guerra y la cuestión de Ormuz. El programa nuclear sigue siendo el principal escollo entre ambas partes, ya que Washington exige el cese del enriquecimiento de uranio y la entrega de 440 kilos de uranio altamente enriquecido, algo que Irán rechaza.

Un fin definitivo

El principal punto que trata la propuesta iraní es cerrar de forma completa el conflicto con un acuerdo y, por ende, rechaza la oferta estadounidense de prolongar durante dos meses el actual alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril y prorrogado de manera indefinida.

De hecho, Teherán ha propuesto resolver las diferencias respecto a la guerra en el próximo mes.

Fin del bloqueo naval y nuevo mecanismo para Ormuz

Otro punto central de la propuesta iraní pasa porque Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto a puertos y buques iraníes desde el 13 de abril. Según el Comando Central de EEUU, desde entonces Washington ha interceptado 45 embarcaciones iraníes que intentaban sortear el cerco marítimo.

Además, Teherán también plantea un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz que no ha sido desvelada, pero que Tasnim afirma que podría estar vinculado a una ley que debate el Parlamento iraní y que, según el vicepresidente del hemiciclo, Hamidreza Haji Babaei, impediría el paso de buques de países enemigos salvo pago de reparaciones de guerra.

Por otro lado, las autoridades iraníes también han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía.

Garantías de no agresión

La República Islámica exige garantías verificables de que Estados Unidos e Israel no lanzarán nuevas acciones militares contra territorio iraní en el futuro. No obstante, medios iraníes no han detallado el formato o alcance de esas garantías.

Retirada de fuerzas estadounidenses

Por otra parte, Irán pide la retirada de los militares estadounidenses desplegados en países del entorno regional. Durante años, Teherán ha reclamado a sus vecinos expulsar tropas de EEUU y ha criticado a los gobiernos regionales por albergar bases militares estadounidenses en sus territorios.

Durante la guerra, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones vinculadas a Washington en Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, entre otros países.

Levantamiento de sanciones

El levantamiento de sanciones económicas constituye otra exigencia central del plan iraní. Teherán reclama el fin de las medidas impuestas por Washington tras abandonar en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes. También exige la liberación de activos congelados, entre ellos 6.000 millones de dólares desbloqueados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, pero posteriormente inmovilizados nuevamente en Catar tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de ese año.

Reparaciones de guerra

La propuesta incluye compensaciones económicas por los daños sufridos durante 39 días de bombardeos israelíes y estadounidenses. Según cifras iraníes, la ofensiva dejó más de 3.400 muertos y destruyó viviendas, hospitales, escuelas e instalaciones industriales.

Además, Irán insiste en que el fin del conflicto debe abarcar todos los escenarios vinculados a la guerra, incluido Líbano, donde Hizbulá, principal aliado regional de Teherán, mantiene enfrentamientos con Israel. Desde el inicio del conflicto, el grupo chií ha lanzado misiles contra territorio israelí y ha sido objeto de bombardeos israelíes que han causado más de 2.600 muertos en territorio libanés, según fuentes regionales.

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