Ahora

Palabras de la ministra de Hacienda

El Gobierno defiende a Cabezón ante una presunta evasión de impuestos: "Ni está investigado, ni imputado"

Los detalles La número dos del PSOE y del Gobierno ha recordado que Cabezón "hace más de diez años" trabajó con empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y financiero, y que fue en ese marco cuando tuvo "relación" con ese tipo de sociedades.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroLa vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este martes al adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, tras publicarse que podría haber evadido impuestos. "Ni está investigado, ni imputado", ha señalado Montero.

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, en la que ha asegurado que Cabezón "ni está investigado, ni tiene ningún tipo de imputación, ni tiene ninguna cuenta pendiente con la Justicia" pese a aparecer vinculado con empresas latinoamericanas que le habrían ayudado a evadir el pago de impuestos en España.

La ministra de Hacienda y responsable de la Agencia Tributaria ha defendido la honorabilidad del dirigente de su partido señalando que "hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y financiero y en su ejercicio de actividad privada tenía relación con algunas de estas empresas", añadiendo que como cualquier persona que busca asesoramiento en asuntos empresariales.

Asimismo, Montero ha remitido al propio Cabezón que ayer "emitió un comunicado en el que aclara los elementos que plantean". El periódico 'El Confidencial' ha publicado esta semana que Cabezón podría estar implicado en una trama de testaferros y empresas pantalla por la que podría haber declarado menos a Hacienda, presuntamente, para eludir impuestos.

Cabezón expuso que esos contactos con los que se le relaciona ocurrieron hace más de dieciséis años y que en el caso Nummaria en el que se incluían "no recibió nunca notificación del juzgado" en los diez años de investigación abierta, por lo que "en caso de persistir en la publicación de contenidos difamatorios" no descarta emprender acciones legales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. laSexta, testigo directo de la reapertura del servicio del AVE Madrid-Sevilla: "En la recta del accidente, pasamos a 60 kilómetros por hora"
  2. La defensa de la exconcejala de Móstoles pide que Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano declaren como testigos
  3. Junts votará 'no' a la propuesta de Vox de prohibir el burka, pero planteará una propuesta propia sobre los velos integrales
  4. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  5. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  6. Detienen a un hombre acusado de ofrecer a su esposa como objeto sexual a más de 100 hombres en Suecia