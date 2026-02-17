El Gobierno defiende a Cabezón ante una presunta evasión de impuestos: "Ni está investigado, ni imputado"

Los detalles La número dos del PSOE y del Gobierno ha recordado que Cabezón "hace más de diez años" trabajó con empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y financiero, y que fue en ese marco cuando tuvo "relación" con ese tipo de sociedades.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido a Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, tras las acusaciones de evasión fiscal. Montero afirmó que Cabezón no está investigado ni imputado, y no tiene cuentas pendientes con la Justicia, a pesar de su vinculación con empresas latinoamericanas. Destacó que su relación con estas empresas se debe a su actividad privada de asesoramiento fiscal. Cabezón aclaró que los contactos mencionados ocurrieron hace más de dieciséis años y nunca recibió notificación judicial. No descarta acciones legales por publicaciones difamatorias.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este martes al adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, tras publicarse que podría haber evadido impuestos. "Ni está investigado, ni imputado", ha señalado Montero.

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, en la que ha asegurado que Cabezón "ni está investigado, ni tiene ningún tipo de imputación, ni tiene ninguna cuenta pendiente con la Justicia" pese a aparecer vinculado con empresas latinoamericanas que le habrían ayudado a evadir el pago de impuestos en España.

La ministra de Hacienda y responsable de la Agencia Tributaria ha defendido la honorabilidad del dirigente de su partido señalando que "hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y financiero y en su ejercicio de actividad privada tenía relación con algunas de estas empresas", añadiendo que como cualquier persona que busca asesoramiento en asuntos empresariales.

Asimismo, Montero ha remitido al propio Cabezón que ayer "emitió un comunicado en el que aclara los elementos que plantean". El periódico 'El Confidencial' ha publicado esta semana que Cabezón podría estar implicado en una trama de testaferros y empresas pantalla por la que podría haber declarado menos a Hacienda, presuntamente, para eludir impuestos.

Cabezón expuso que esos contactos con los que se le relaciona ocurrieron hace más de dieciséis años y que en el caso Nummaria en el que se incluían "no recibió nunca notificación del juzgado" en los diez años de investigación abierta, por lo que "en caso de persistir en la publicación de contenidos difamatorios" no descarta emprender acciones legales.

