Detenido un tren en Adamuz en la reapertura de la línea Madrid-Andalucía tras detectarse una incidencia en la catenaria

Un tren de Renfe que cubría el trayecto Madrid-Sevilla se ha visto obligado a parar la marcha durante 12 minutos debido a una incidencia técnica, según ha podido confirmar laSexta. Según ha avanzado el diario 'El Confidencial' y ha confirmado laSexta, la detención se dio debido a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria.

El convoy, con unos 320 pasajeros a bordo, pudo retomar la marcha. El gestor de infraestructuras resalta que se trató de una parada preventiva que no alteró el tráfico ferroviario, sin afectar al resto de circulaciones de la línea.

Fuentes de Adif señalan que en esta línea de alta velocidad "se está circulando con normalidad desde esta mañana" con la salvedad de este tren tras advertir al CRC (centro que regula la circulación) "de una pieza que podría estar suelta".

Mantenimiento de Adif ha acudido al lugar y ha confirmado que esa pieza no está en servicio y por tanto no afectaba a la circulación. El tren detenido ha continuado la marcha y se sigue circulando actualmente con normalidad, según afirman desde Adif, añadiendo que la infraestructura en Adamuz ha sido reparada y ha pasado las pruebas correspondientes antes de su puesta en servicio.

Según 'El Confidencial', en un primer momento se indicó que podría tratarse de un cable cuyo origen no estaba claramente identificado. Técnicamente, el elemento afectaba a la catenaria encargada de suministrar energía al tren, aunque no se produjo daño estructural ni riesgo para la seguridad de la circulación.

Reabre la vía Madrid-Andalucía

Renfe e Iryo han restablecido este martes el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al finalizar los trabajos de recuperación de la vía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos.

"Renfe restablece hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, después de que Adif haya autorizado la circulación", aseguró Renfe en la red social X. Los tramos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales. El primer Madrid–Huelva circulará hasta Córdoba, y de ahí, a destino en bus. El resto de servicios programados se realizarán íntegramente por tren.

Respecto al trayecto Madrid–Málaga, el tramo entre Antequera y Málaga se cubrirá por bus hasta principios de marzo por obras de Adif.

