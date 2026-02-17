El Gobierno aprueba ayudas por más de 7.000 millones para los afectados por las borrascas: dará 150 euros al día a cada desalojado

Los detalles Se trata de ayudas para familias, hogares y empresas y establecimientos afectados por las últimas borrascas. Son ayudas compatibles con otras y que no tendrán que pagar IRPF.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados por las últimas borrascas.

Entre otras ayudas, los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas recibirán 150 euros por persona y día. Se trata de ayudas compatibles con otras ayudas y que no tendrán que pagar IRPF.

Asimismo se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales, entre otras medidas que ha detallado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

