Los médicos afrontan una segunda jornada de huelga nacional por un Estatuto propio: "No es vocación, es explotación"

La huelga nacional de médicos en España continúa con movilizaciones en diversas comunidades autónomas, protestando contra el Estatuto Marco del Ministerio de Salud. Los médicos exigen un texto propio que reconozca sus particularidades laborales, con demandas como una jornada máxima de 35 horas semanales, jubilación anticipada y prohibición de movilidad forzosa. A pesar de los servicios mínimos, el primer día de huelga impactó en consultas y cirugías. Mónica García, titular de Sanidad, defiende el nuevo Estatuto, destacando mejoras laborales, aunque reconoce que algunas reivindicaciones dependen de las comunidades autónomas. García invita a los sindicatos a presentar un Estatuto propio en el Congreso.

La huelga nacional de médicos afronta una nueva jornada de movilizaciones en distintas comunidades autónomas dentro del calendario de paros convocado del 16 al 20 de febrero.

Los profesionales médicos y facultativos de toda España están llamados a movilizarse para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Salud, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos, y para exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.

Los médicos están convocados por seis sindicatos a una huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud. Vienen meses de presión con paros que se prolongarán durante una semana al mes hasta junio.

En concreto, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Aunque hay servicios mínimos y las urgencias o los tratamientos vitales están garantizados, durante el primer día de huelga se notó un impacto en las consultas, en las intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas e, incluso, en los centros de salud.

La huelga ha tenido un gran seguimiento en su primer día, con médicos de toda España reclamando un Estatuto propio al grito de "no es vocación, es explotación".

Demandas de los profesionales médicos y facultativos

Entre sus demandas están la de una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considere exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

La petición de las organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones. Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

García reitera que hay reivindicaciones que "invaden competencias" autonómicas

Tras la primera jornada de huelga, Mónica García ha defendido en una entrevista en 'Más Vale Tarde' que se ha introducido en el Estatuto "mejores laborales para todos los profesionales" del sector de la salud. "Ahora bien, hay algunas reivindicaciones, como pueden ser las retribuciones, que no dependen del Ministerio, dependen de la gestión directa de las comunidades autónomas", ha argumentado.

Asimismo, la titular de Sanidad ha asegurado que está de acuerdo con algunas de las peticiones que mantienen los sindicatos, si bien cree que "se podrían vehiculizar de otra manera".

"De hecho, hace poco les mandamos una carta a los sindicatos convocantes de las huelgas diciendo que esas reivindicaciones, que yo he llamado abstractas, seguramente mal dicho, pero que quedan vivas, se podrían vehiculizar de otra manera", ha explicado.

"Incorporamos la conciliación, incorporamos la paridad, incorporamos elementos de las condiciones laborales que son de total actualidad y totalmente necesarias. Lo que digo es que es abstracto son las reivindicaciones o las enmiendas que han quedado vivas. Por ejemplo, los médicos reivindican un Estatuto propio al que yo no me niego", ha subrayado la ministra.

En ese sentido, García ha afirmado que el Estatuto propio lo pueden presentar las mismas organizaciones sindicales "mañana mismo en el Congreso de los Diputados", al tiempo que ha insistido en que "las leyes en este país no las hace solamente el Ejecutivo". "Yo tengo que hacer una ley para todo el Sistema Nacional de Salud", ha reiterado.

Al mismo tiempo, ha cuestionado que pidan que en las mesas de negociaciones solo se sienten con los sindicatos médicos convocantes de la huelga. "Nosotros hemos cerrado un acuerdo con CCOO, UGT, CSIF y SATSE", ha enumerado García, que ha recordado que representan a profesionales que los han votado en las elecciones sindicales.

