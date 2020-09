¿Cuándo podré optar a una baja y cuándo no si mi hijo debe guardar cuarentena?, ya bien porque sea positivo en coronavirus o porque en su grupo de clase haya habido un caso. Esta es una de las dudas que más preocupan a las familias en el regreso a las aulas. Conciliar la vida laboral con la familiar no se presenta tarea sencilla en plena pandemia, y menos aún ahora con el inicio del curso escolar.

Los convivientes de una persona que ha dado positivo en COVID-19 deben aislarse y por eso tienen derecho a una baja por "eventualidad sobrevenida". "Los padres de los niños positivos sin duda son convivientes directos e inmediatos y, por tanto, tendrán derecho a la baja laboral retribuida", ha recordado este martes en rueda de prensa la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Sin embargo, Montero ha aclarado que si el niño tiene algún síntoma, como la fiebre, y debe quedarse en casa, o ha estado en contacto con un positivo en su colegio, y por lo tanto debe hacer cuarentena preventiva de 14 días aunque haya dado negativo en la PCR, la baja para el padre o la madre que tenga que cuidarlo no está reconocida.

En este último caso el 'Plan Me Cuida', vigente desde marzo hasta el 22 de septiembre y que Trabajo tiene la intención de prorrogar con la vuelta al cole, permite adaptar la jornada laboral de los progenitores o incluso reducirla al 100% para cuidar de un familiar directo (por ejemplo, un hijo) que deba permanecer en aislamiento.

Pero esta medida conlleva un importante hándicap: esas horas que no puedes ir a trabajar no serán remuneradas. Es más, si te acoges a una reducción del 100% de la jornada para cuidar a tu hijo que, aun siendo negativo debe hacer cuarentena durante unos días y no ir al centro educativo, no recibirás sueldo alguno durante ese periodo.

Los sindicatos ya han expresado su disconformidad con lo que establece el 'Plan Me Cuida'. Lo consideran "insuficiente" por la rebaja en los salarios que lleva aparejada esa reducción de jornada que se hará necesaria para muchas familias que deban cuidar de sus hijos.

Aunque el Gobierno lanzó hace unos meses desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la propuesta de establecer un complemento retributivo, algo que podría presentarse como una solución, este no ha llegado ponerse en marcha. Por el momento parece que el curso escolar arrancará en cuestión de días con la misma incertidumbre presente entre las familias.