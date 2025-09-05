Ahora

"Se sitúa más cerca de Vox"

El Gobierno carga contra Feijóo por su ausencia en la apertura del Año Judicial: "Es un plante impropio del líder de la oposición"

Los detalles El Ejecutivo arremete contra el líder del PP por haber "entrado en una espiral muy peligrosa" y no acudir a la apertura del Año Judicial en protesta por la situación del fiscal general del Estado.

El Gobierno ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "cuestionar las instituciones con su actitud" al no acudir a la apertura del Año Judicial de este viernes en protesta por la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está al borde del banquillo.

Feijóo, que se perderá por primera vez este importante acto institucional, ha acusado a Sánchez, de "manchar" la apertura del Año Judicial "atacando" a jueces y con la presencia de "un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga".

Se trata de la primera vez que el líder del PP no acude a la cita, ya que los dos últimos años sí que asistió. Por tanto, Feijóoplantará al fiscal general pero también al rey, que es quien preside el acto.

Aunque fuentes del Ejecutivo a laSexta reconocen que es una "situación insólita", arremeten contra el líder del PP por haber "entrado en una espiral muy peligrosa". "Es un plante impropio del líder de la oposición. Una desconsideración al rey y al poder judicial", aseguran desde el Gobierno. De esta manera, el Ejecutivo considera que Feijóo cada día "se sitúa más cerca de Vox".

Desde el Gobierno no consideran que vaya a haber ningún lío en la cita. Aunque lo cierto es que la expectación es máxima, no tanto por lo que tenga que decir García Ortiz, que también, sino por los jueces y fiscales que acudan al acto.

De hecho, la tensión es más que evidente ya que según ha podido saber laSexta, se está moviendo una iniciativa entre una parte de la judicatura para llevar a cabo algún tipo de desplante en señal de reprobación por su presencia en esa ceremonia.

Fuentes jurídicas han confirmado a esta cadena que un sector de jueces conservadores se está planteando realizar algún gesto de protesta. En concreto, se plantean entrar al terminar el discurso de Álvaro García Ortiz o bien levantarse cuando vaya a hablar. Sin embargo, muchos de los consultados consideran que no es una buena idea porque podría interpretarse como una falta de respeto al rey Felipe VI y a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

