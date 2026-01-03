España asegura que todo el personal diplomático en Caracas está a salvo y llama a la desescalada

Los detalles Fuentes del Ejecutivo han indicado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya ha hablado con el embajador de España en Venezuela y puede confirmar que todo el personal está a salvo.

El Gobierno ha confirmado este sábado el "ataque aéreo" sobre Caracas, y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la desescalada del conflicto.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela, quien le ha dicho que todo el personal de la Embajada se encuentra a salvo, según han indicado las mismas fuentes del Gobierno.

Trump dice que ha capturado a Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado en la red Truth Social que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela, y ha dicho que su líder, Nicolás Maduro, "ha sido capturado, junto con su mujer", y ambos han sido sacados del país.

