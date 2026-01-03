Ahora

EEUU ataca

España asegura que todo el personal diplomático en Caracas está a salvo y llama a la desescalada

Los detalles Fuentes del Ejecutivo han indicado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya ha hablado con el embajador de España en Venezuela y puede confirmar que todo el personal está a salvo.

Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Gobierno ha confirmado este sábado el "ataque aéreo" sobre Caracas, y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la desescalada del conflicto.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo español han afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela, quien le ha dicho que todo el personal de la Embajada se encuentra a salvo, según han indicado las mismas fuentes del Gobierno.

Trump dice que ha capturado a Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado en la red Truth Social que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela, y ha dicho que su líder, Nicolás Maduro, "ha sido capturado, junto con su mujer", y ambos han sido sacados del país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia que Maduro y su mujer han sido capturados tras los ataques a Venezuela
  2. Ataque a Caracas, en directo | Delcy Rodríguez dice desconocer el paradero de Maduro y pide a EEUU una prueba de vida
  3. Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la DANA: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa... es la clave"
  4. Ascienden a 47 los muertos en el trágico incendio de Crans-Montana, Suiza: las quemaduras dificultan las labores de identificación de cuerpos
  5. Preocupación por los asistentes a la rave de Albacete por el riesgo de inundación de la zona en la que se ubica la fiesta ilegal
  6. La borrasca Francis dejará lluvias y nevadas en la Península durante el fin de semana