El juez del caso Leire Díez pide a la Policía Científica que verifique si los audios de la fontanera del PSOE no han sido manipulados

El juez del caso de Leire Díez, la fontanera del PSOE, ha solicitado a la Policía Científica que verifique si los audios donde presuntamente maniobraba para boicotear investigaciones judiciales han sido manipulados. Aunque Díez inicialmente no renegó de las grabaciones, en su primera comparecencia judicial pidió su nulidad y negó su autenticidad. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado retirar la condición de perjudicados al empresario Víctor de Aldama y al juez jubilado Manuel García-Castellón, argumentando que los hechos investigados son ajenos a la trama principal y responden a intenciones distintas.

El juez del caso de Leire Díez, la fontanera del PSOE que cobró al partido 15.612,04 euros brutos en régimen mercantil por sus trabajos como periodista, ha pedido a la Policía Científica que verifique si los audios de esta no han sido manipulados. Según 'La Razón', quiere validar esas grabaciones en los que maniobraba para boicotear algunas investigaciones judiciales. Ella dijo en sede judicial que no se reconocía, aunque públicamente había dicho lo contrario.

En un principio, Díez hablaba de ellos con bastante naturalidad e incluso en comisiones o entrevistas de televisión no renegaba de los audios recogidos en la causa que la investiga por liderar supuestamente una operación contra la UCO.

Sin embargo, fue llegar su primera comparecencia y pidió la nulidad de estas grabaciones, además de negarlo todo. Por su parte, la polémica fontanera del PSOE aseguró que no se reconocía en los audios y que estos podrían haber sido manipulados, algo que el juez desestimó.

Es por ello que, ahora, pide a la Policia Cientifica que los investigue y analice si audios como en el que se le escucha pidiendo información contra el coronel de la UCO que investigó el caso Cerdán son veraces.

Díez intenta encauzar su defensa

Así, intentan averiguar si era ella o no la que se presentaba como mano derecha de Cerdán. Mientras, Díez intenta encauzar su defensa como una periodista que realizaba una labor de investigación y niega de nuevo haber publicado alguna investigación.

Este miércoles, la Fiscalía pedía que se retirara la condición de perjudicados en el caso al empresario Víctor de Aldama y al juez jubilado Manuel García-Castellón. Así consta en un documento judicial al que ha tenido acceso laSexta y donde la Fiscalía expuso que, en el caso de Aldama, "difícilmente se puede considerar víctima o perjudicado por hechos completamente ajenos a la trama que en esta causa se está investigando".

De esta manera, el Ministerio fiscal considera que se trata de "acciones delictivas diferentes, que atacan diferentes bienes jurídicos y que responderían a distintas intencionalidades, como serían ofrecerle beneficios procesales a cambio de determinada información sobre los procedimientos en los que se haya incurso".

