Delcy Rodríguez, la heredera del poder venezolano tras la sombra de Maduro: Trump podría frenar sus planes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido capturado a manos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la madrugada de este sábado en una jornada marcada por los bombardeos y la expectación de todo el mundo. Ante un futuro incierto, todas las hipótesis están sobre la mesa, entre ellas, quién será el sucesor del líder venezolano.

La primera en esta línea sucesoria política sería la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tras los ataques ha exigido a Estados Unidos una "prueba de vida" para asegurarse del buen estado del presidente y de su mujer. "Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque nosotros desconocermos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primea dama", ha anunciado a su vez.

Siguiendo la Constitución venezolana, en caso de ausencia absoluta del presidente, el poder Ejecutivo recaería en la número dos del chavismo y persona de máxima confianza de Maduro, pero la pregunta es si Trump lo permitirá.

Durante la jornada de estes sábado, Trump ha declarado en una comparecencia ante los medios en Mar-A-Lago que liderarán Venezuela "hasta el momento en que se pueda hacer una transición justa".

"No queremos que nadie más se meta de por medio. Vamos a liderar el país hasta que llegue el momento. Queremos la paz y la libertad en Venezuela", ha expuesto también afirmando que los venezolanos que viven en EEUU "ya no sufrirán más".

Sobre Rodríguez, ha indicado que "la eligió Maduro": "Pero ya veremos, Marco Rubio está trabajando directamente en eso, teniendo una conversación con ella. Quiere hacer lo necesario para hacer a Venezuela grande otra vez", ha dicho sobre María Corina Machado.

Vladimir Padrino, ministro de Defensa, es uno de los nombres fuertes del régimen y aunque no forma parte directa de la línea de sucecisón, su control sobre las Fuerzas Armadas lo convierte en un actor clave. Además, ha sido el único alto cargo que no ha tenido problema en mostrarse en público tras los últimos ataques de Estados Unidos.

Otro nombre que suena para tomar las riendas del país es el del ministro del interior, Diosdado Cabello, que este sábado comparecía con casco, chaleco antibalas y rodeado de agentes de seguridad. Para cerrar el círculo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de Delcy Rodriguez y leal aliado de Maduro también podría ser la figura central para garantizar la unidad política dentro del partido.

