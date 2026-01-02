La solidaridad con Villamanín se extiende: más de 30 organizaciones les han envíado Lotería del Niño o de Reyes

Imagen del Hogar del Pensionista donde tuvo lugar la reunión de los vecinos de Villamanín con la comisión de Fiestas

El contexto Después de que tocase el Gordo en la localidad leonesa, se descubrió que habían vendido más papeletas que décimos tenían asignados, dejando un agujero de cuatro millones de euros.

La comisión de fiestas de Villamanín (León) recibió un aluvión de solidaridad tras un error al vender más participaciones del 'Gordo' de Navidad de las que tenían asignadas. Decenas de comisiones de fiestas de toda España, incluidas asociaciones culturales y vecinales, enviaron décimos y participaciones del sorteo de 'El Niño' como muestra de apoyo. La iniciativa comenzó con la comisión Festejos La Pontona de Pola de Laviana, que lanzó una campaña en redes sociales. Otras asociaciones, como la de Olloniego y San Fernando de Molleo, también se sumaron, destacando valores como la empatía y el compañerismo. Más de 30 asociaciones, principalmente de Asturias, Galicia y León, han participado en este gesto solidario, difundido ampliamente en redes sociales.

Las propuestas comenzaron por la comisión Festejos La Pontona de la localidad asturiana de Pola de Laviana, con una campaña en redes sociales para apoyar a la comisión de fiestas de Villamanín. Esa comisión se mostró empática con la situación que están viviendo, al señalar que saben lo difícil que es sacar adelante festejos y que los pueblos no queden sin vida, por lo que les han hecho llegar un décimo del número que juegan para el sorteo del día de Reyes. Con esta medida se quiere apelar a la suerte y propiciar que la localidad leonesa pueda recuperar la convivencia.

También la Asociación Cultural y de Festejos de Olloniego de León ha querido tener un gesto con la comisión de fiestas de Villamanín tras el error ocurrido con la Lotería de Navidad y les ha regalado otro décimo. Un gesto "como muestra de apoyo, compañerismo y unión entre pueblos y comisiones que trabajamos todo el año de manera altruista y que pase lo que pase sirva para recordar que, cuando hay problemas, también hay gente dispuesta a arrimar el hombro", ha afirmado.

Otro ejemplo ha sido el de la Asociación Cultural San Fernando de Molleo en Hevia, en Asturias, que ha seguido el ejemplo acompañando el anuncio de hacer llegar la lotería que juegan sus integrantes con un mensaje en el que afirma que "el egoísmo no gane a la solidaridad, a la empatía y al corazón de la gente buena".

La Comisión de Fiestas de San Pedro de Olleros, en la comarca leonesa de El Bierzo, y la Asociación de Vecinos, Cultural y Festejos Langreo (Asturias) se han sumado también al envío de Lotería. Esta última organización ha dicho que quiere enviar todo su apoyo y cariño como muestra de solidaridad y esperanza, por lo que han reservado para ellos cinco papeletas, equivalentes a un décimo del Sorteo de El Niño.

Esta ola de solidaridad cuenta ya con más de 30 asociaciones de diverso calado, entre ellas Fiestas Langreo Centro, Asociación de Festejos La Salud de Lieres, las Fiestes del Carbayu de Langreo, el Ayuntamiento de Bimenes, las Fiestas De San Xuan Mareo o las de La Colegiata y Villabona, a las que se han sumado asociaciones culturales y de jóvenes, sobre todo de Asturias, Galicia y la provincia de León e incluso peñas de fútbol.

La iniciativa difundida a través de las redes sociales, acumula cientos de comunicados y comentarios de particulares en apoyo a los miembros de la comisión de Fiestas, en los que han destacado su labor por intentar dar más vida al pueblo.

