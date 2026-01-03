Sánchez afirma que España no reconocerá "una intervención que viola el derecho internacional y empuja al belicismo"

Los detalles El presidente del Gobierno ha pedido en sus redes sociales que "los actores piensen en la población civil, respeten la Carta de Naciones Unidas y articulen una transición justa y dialogada".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reiterado que España no reconoció al régimen de Maduro y tampoco reconocerá una intervención que viole el derecho internacional, como los recientes bombardeos estadounidenses en Venezuela. Tras estos ataques, que han culminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Sánchez ha instado a respetar la Carta de Naciones Unidas y a buscar una transición dialogada. El Gobierno español está monitoreando la situación y ha hecho un llamado a la desescalada. Maduro será juzgado en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y otros delitos, al igual que su hijo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recordado en sus redes sociales que "España no reconoció al régimen de Maduro" y asegura que "tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

"Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada", ha añadido horas después de los bombardeos estadounidenses que han azotado Venezuela este sábado, que han finalizado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su mujer.

Tras las primeras informaciones sobre los ataques a territorio venezolano, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que "el Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela": "Nuestra embajada y consulados están operativos".

"Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha sentenciado.

Mientras, el mundo entero está expectante por la detención de Maduro, que será juzgado en Nueva York, tal y como ha publicado en sus redes sociales la fiscal estadounidense, Pam Bondi. "Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

A estos cargos también se enfrentará el hijo del líder venezolano, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Por su parte, Donald Trump aseguraba que "Estados Unidos liderará Venezuela hasta que se pueda hacer una transición justa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.