La conversación completa entre Feijóo y Mazón el día de la DANA: nueve mensajes desde las 19:59 horas

Los detalles Según las investigaciones, la mayoría de las víctimas habían muerto cuando el líder 'popular' escribió el primero de los nueve mensajes que envió al entonces president aquella tarde-noche.

Nueve mensajes envió Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón el pasado 29 de octubre de 2024, el día de la DANA. El primero de ellos a las 19:59, cuando la situación estaba ya más que desbordada. Tan desbordada que según la investigación, la mayoría de las 230 víctimas mortales murieron antes de que iniciara la conversación.

Fue el primero de nueve mensajes distribuidos en poco más de tres horas. En los mismos, Feijóo le manda ánimos o le pide que "lidere informativamente" la tragedia, pero también pregunta por la colaboración que está ofreciendo el Gobierno. Eso sí, esa cuestión la hizo a las 23:21 de la noche cuando la UME ya estaba desplegada desde las 17:40.

La conversación completa

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 19:59: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 20:08 y 20:09: "Gracias Presi; Luego te cuento; Se está jodiendo cada minuto".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 20:15: "Noche larga por delante".

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 20:26: "Ánimo. Lidera informativamente como hiciste en el incendio (de Campanar)".

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 21:29 tras no coger una llamada del president: "Perdona Carlos. Estoy en un acto. Te puedo llamar a las 22:30. Lo que oímos es que estáis mal. ¿Muertos? ¿Desaparecidos? ¿Daños cuantiosos? Ánimo, amigos".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 21:44: "Te estaba llamando para móvil de Pallete; No podemos currar sin telefónica; Ya he hablado con él".

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 21:45: "Bien".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 21:45: "Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos. Gracias Presi".

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 23:21: "Dicen que el Gobierno os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 23:21 y 23:22: "Más o menos si; Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah.".

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 23:23: "¿A qué hora os han llamado? ¿Qué ministro tienes de referencia?".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 23:23: "Sí que he hablado con Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana; El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo".

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 23:23: ¿Cuándo se cree que acaba la DANA?".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 23:24: "Hace una hora (habló con el Gobierno). Pero a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME; A las tres de la mañana como pronto (sobre cuándo termina); Noche eterna por delante".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 23:25: "No lo hemos hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más; Un puto desastre va a ser esto presi".

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 23:25: "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana estoy a la orden".

- Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo a las 23:26: "Van a ser decenas seguro; Sí sí. Te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos que cojones nos vamos a encontrar".

- Alberto Núñez Feijóo a Carlos Mazón a las 23:27: "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tu informando".

