Saldaña y el entendimiento de Trump del orden mundial: "Busca afianzar gobiernos que le sean afines y echar a rivales geopolíticos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha captado la atención tras los ataques a Venezuela, que resultaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', explica que estas acciones reflejan el corolario de Trump a la doctrina Monroe de 1823, que posiciona a EE.UU. como el protector del continente americano contra injerencias extranjeras. Trump busca consolidar su influencia en el hemisferio occidental, incluyendo Groenlandia, para enfrentar un nuevo orden internacional. Desea fortalecer gobiernos alineados con sus intereses y eliminar rivales geopolíticos de la región, centrándose en temas como migración y tráfico de drogas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada de este sábado tras los ataques estadounidenses a Venezuela, en los que el líder venezolano, Nicolás Maduro, ha resultado capturado junto a su mujer.

En cuanto a las operaciones militares de EEUU, Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', ha asegurado que en la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se hablaba del corolario de Trump a la doctrina Monroe.

"En esta doctrina, de 1823, se planteaba que EEUU era el hermano mayor de todo el continente americano y era el encargado de evitar que se dieran injerencias extranjeras. Se autodaban el derecho de poder intervenir en la región", explica.

Así, cree que el republicano entiende el mundo como un EEUU que tiene que "afianzar su posición en todo el hemisferio occidental, incluyendo Groenlandia, para así prepararse para un orden internacional que no es el que hemos conocido, sino uno donde EEUU tenía una presencia global".

"El Caribe es el patio trasero y la zona de seguridad. Ahí entra Venezuela o China. Trump busca afianzar gobiernos que le sean afines y le ayuden a gestionar los problemas externos que le afectan a nivel interno como la migración o el tráfico de drogas, y echar de esa región rivales geopolíticos para que estos se centren en su zona de influencia y no choquen con los intereses estadounidenses", añade.

De esta manera, el presidente republicano quiere que el continente americano sea su zona de influencia y que dentro de esas zonas, "sea la mejor".

