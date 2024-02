A una semana de que los ciudadanos de Galicia voten en las elecciones autonómicas y durante la celebración de los Premios Goya, el PP soltó una bomba que puede resultar clave en el tablero político, un giro en su ofensiva total contra la ley de amnistía que el Gobierno negocia con Junts.

Este sábado, a última hora, fuentes 'populares' confirmaban a laSexta que Alberto Núñez Feijóo ha barajado conceder el indulto a Carles Puigdemont, una opción que dicen haber descartado "en menos de 24 horas". Este indulto sería con condiciones, incluyendo una rendición de cuentas ante los tribunales y la renuncia de un referéndum ilegal para alcanzar una reconciliación real.

El propio Feijóo admitío en un acto del partido en Lalín (Pontevedra) que su partido había descartado la amnistía a Puigdemont. "La amnistía siempre fue una línea roja. Nosotros no somos el PSOE, nosotros no comerciamos con España, no nos movemos por la conveniencia política o personal", afirmó.

Es decir, el PP se sentó con Junts a negociar la investidura de Feijóo, la formación catalana reclamó la amnistía y los 'populares', lejos de levantarse de la negociación, estudiaron la posibilidad de conceder esta medida para facilitar la investidura de Feijóo, algo que finalmente descartaron.

Previamente, el PP había lanzado una ofensiva total contra el Gobierno durante la tramitación de la ley en el Congreso. "Ni con todas sus malas artes evitarán lo que merecen que les caiga encima", llegó a decir el líder de los 'populares' durante un acto en Madrid arropado por los presidentes autonómicos del partido, donde se acusó al Ejecutivo de querer "trocear" Esapaña.

Además, desde el PP ven "muy difícil" que la acusación de terrorismo contra Puigdemont pueda salir adelante, así como una posible condena por terrorismo por el caso Tsunami, al ver "difícil" probar que el expresident catalán liderase las protestas.

Pedro Sánchez: Feijóo "habría aprobado la amnistía" si el PP "no dependiera de Vox"

En una entrevista concedida a 'La Voz de Galicia', previa a conocerse estas informaciones de Feijóo y el giro del PP con la amnistía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su "convicción" con el hecho de que si los 'populares' "no dependieran de Vox", Feijóo habría tomado la decisión de aprobar la amnistía.

"Feijóo llegó a hablar con Junts, unas conversaciones nunca aclaradas", recuerda Sánchez. Con el paso de las semanas, va despejándose la incógnita de esos encuentros. Sánchez también ha recordado que José María Aznar "llegó a indultar a 1.400 personas en un solo día".

"La única manera de gobernar España es entendiendo su pluralismo político y su diversidad territorial. La amnistía es valiente, reparadora y constitucional", agrega Sánchez.

Las primeras reacciones: Óscar Puente, Abascal, Errejón...

Las reacciones a este giro del PP no se han hecho esperar. El primero en pronunciarse desde el Gobierno fue Óscar Puente, que, a través de su cuenta de X (Twitter) lanzó un mensaje a los 'populares': "Sabemos que tenemos razón haciendo lo que hacemos, sabíamos que no iba a ser fácil, y sabíamos que el tiempo nos acabaría dando la razón, pero lo que no sabíamos era que Feijoo lo iba a reconocer tan pronto".

Óscar López, director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, también comentó esta novedad, considerándola "la gran mentira de Feijóo y del PP". "Todas las manifestaciones del PP. Todos los insultos en Ferraz. Todas las acusaciones en los medios y en el Parlamento. Todo es mentira", critica.

En el caso del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha tildado de "hipocresía" el movimiento del PP. "Para el PP, la única norma es gobernar ellos, sea como sea", ha criticado Errejón en su cuenta de X (Twitter).

El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha reaccionado a esta información, considerándolo "un grave insulto a los españoles". "Si no existiera Pedro Sánchez, el señor Feijóo acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado jamás realizada en España. Se queda en segunda posición, pero cerca del primer puesto", sentencia.