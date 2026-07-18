Desde el general Mola a Queipo de Llano y Franco: los líderes golpistas que sembraron el terror en 1936

Mientras tanto... El general Sanjurjo había sido llamado a liderar el golpe, pero murió 48 horas después cuando regresaba a España desde Portugal.

El golpe militar de 1936 comenzó el 17 de julio en Marruecos y rápidamente se extendió por la Península, afectando primero a Sevilla, Cádiz y Córdoba. A pesar de la resistencia en Madrid y Barcelona, el golpe triunfó en ciudades como Pamplona, Valladolid y Zaragoza, desencadenando la Guerra Civil Española. Los líderes golpistas operaron desde distintas ubicaciones: el general Mola en Pamplona promovió una atmósfera de terror, Queipo de Llano tomó Sevilla y Sanjurjo, llamado a liderar desde Portugal, murió en un accidente aéreo. Franco, desde Canarias, se trasladó a Marruecos para comandar las tropas coloniales, financiado por el empresario Juan March.

El golpe militar de 1936 comenzó el 17 de julio en Marruecos a las 17:00 horas y hace este sábado 90 años comenzó a extenderse por la Península. Primero lo hizo por Sevilla y después por Cádiz y Córdoba. Al día siguiente, la resistencia de civiles y militares leales frustraría el golpe en Madrid y Barcelona, pero no en Pamplona, Valladolid o Zaragoza, y así fue como comenzó la peor de nuestras guerras.

En lo referente a los líderes golpistas, ejecutaron el golpe desde diferentes lugares de España. En Pamplona, el general Mola, director del golpe, ordenó crear una "atmósfera de terror" y eliminar "sin escrúpulos ni vacilación a todo" el que no pensara como ellos.

Mientras, en Sevilla, el objetivo del general Queipo de Llano era tomar el control de la ciudad. Y un tercer nombre, el general Sanjurjo, que estaba en Portugal, había sido llamado a liderar el golpe, aunque murió 48 horas después, cuando regresaba a España.

Por su parte, Franco cogió un avión desde Canarias a Marruecos para tomar el mando de las tropas coloniales, las más expertas. Ese avión fue pagado por Juan March, un empresario multimillonario que desde Biarritz fue el gran financiador del golpe.

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