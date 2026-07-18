Feijóo asegura que las urnas serán la "sentencia" de un 'sanchismo' "condenado en todas sus formas de corrupción"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha afirmado que los españoles están hartos de los escándalos del Gobierno y que España "hará justicia" y "a cada uno le impondrá la pena o la confianza".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se ha mostrado convencido de que las elecciones serán la "sentencia" final del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de corrupción. Durante un acto en Galicia, Feijóo afirmó que los españoles están cansados de los escándalos del Gobierno y deben elegir entre "Sánchez y la decencia". Sin fecha para las generales, el líder del PP enfatizó la importancia del resultado electoral. Inspirado por Luis Aragonés, pidió a su equipo valores como humildad y trabajo. Feijóo destacó prioridades como vivienda, seguridad y mejorar la vida de las familias, priorizando siempre a los ciudadanos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que las urnas se convertirán en la "sentencia" final del Gobierno. "El 'sanchismo' ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción y las urnas serán también su sentencia, que no os quepa duda", ha asegurado en un acto celebrado en la Ciudad de la Cultura de Galicia.

En este sentido, el líder del PP ha afirmado que los españoles ya están hartos de los escándalos del Gobierno y ha mencionado las "tramas corruptas" que el 'sanchismo' tiene en los juzgados, por lo que, ha dicho, hay que elegir entre "Sánchez y la decencia". "España hará justicia y a cada uno le impondrá la pena o la confianza", ha advertido.

En lo referente a las generales, ha señalado que todavía no hay fecha, pero ha dicho que más allá de eso, recorriendo las calles, llegando a cada vecino y llevando la ilusión a todas partes poco importa si se convocan antes o después de las locales, porque lo que cuenta, ha ahondado, es "el resultado".

En un discurso plagado de referencias futbolísticas, Feijóo ha recordado al sabio de Hortaleza, a Luis Aragonés y su ya famosa reflexión sobre 'ganar, ganar, ganar y volver a ganar'. Así, ha pedido a su "selección" valores, ambición, trabajo del duro, servicio, humildad, dar la cara y "decencia", la misma con la que, ha subrayado, él corresponderá, al tiempo que ha defendido que esta "es la receta" siempre de un entrenador que no quiere que se le rinda pleitesía y, además, es "una lección" en política.

"Yo no quiero que me defendáis en lo indefendible. Yo no soy Sánchez", ha manifestado el presidente del Partido Popular, quien ha dicho que ser líder de un partido tiene un "tiempo limitado". "Si tienes que irte, no hay ningún problema, hay mujeres y hombres que te pueden sustituir con igual de eficacia, más brillantez y mismos resultados. Digo mismos... porque no me vais a ganar", ha deslizado.

Para el líder del PP, "tenemos el mejor país del mundo y solo necesitamos un gobierno a la altura del país". De esta forma, ha destacado tres prioridades que tendrá si llega a liderar el Gobierno, que son combatir el problema de la vivienda, adoptar medidas para garantizar la seguridad y la convivencia y ayudar a mejorar la vida de las familias. "Nos debemos a los ciudadanos. Ante el yo, yo, yo de este Gobierno, lo primero son los vecinos, lo segundo son los vecinos y lo tercero son los vecinos. Los vecinos por encima de nuestras siglas", ha concluido.

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