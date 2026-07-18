El alcalde de Vox investigado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) asegura que no estaba en el lugar donde se inició el fuego

El contexto Esta versión es distinta a la que daba este viernes su partido, cuando salió a defender al agricultor. Entonces, dijo, que había actuado con una responsabilidad "ejemplar" cuando salió a cosechar ese día.

Rubén Marchamalo, alcalde de Robledillo de Mohernando por Vox, ha negado su presencia en el lugar del incendio de La Mierla y ha pedido respeto a su presunción de inocencia. Agradeció el apoyo recibido en una concentración en Tamajón, defendiendo al sector primario. Iván Sánchez, portavoz de Vox en Castilla-La Mancha, exigió disculpas públicas para Marchamalo, criticando la difusión de su imagen y acusaciones sin pruebas. Sánchez también responsabilizó al Gobierno de García-Page por la gestión forestal deficiente que contribuyó al incendio. El presidente regional, Emiliano García-Page, advirtió de posibles acciones judiciales si se determinan responsabilidades.

Rubén Marchamalo, político de Vox y alcalde de Robledillo de Mohernando, a quien responsabilizan de ser el causante del incendio de La Mierla mientras cosechaba, ha asegurado este sábado que no se encontraba en el lugar donde se inició el fuego y ha pedido que se "respete la presunción de inocencia hasta que se resuelve el caso". Esta versión es distinta a la que daba este viernes su partido, cuando salió a defender al agricultor y dijo que había actuado con una responsabilidad "ejemplar" cuando salió a cosechar ese día.

Por su parte, Marchamalo, en un mensaje difundido a través de mensajería instantánea, ha mostrado su agradecimiento por una concentración en su apoyo suscitada en la localidad de Tamajón, cerca del incendio, en el que también ha defendido el papel del sector primario. "No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos", ha manifestado en su misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, ha querido expresar su "más sincero agradecimiento a todos los compañeros agricultores" que han acudido a Tamajón para, según ha dicho, defender con su "presencia y apoyo no solo a una persona, sino a todo un sector que merece respeto". En el mensaje, también ha querido dar las gracias, como alcalde, "por la unidad, el compromiso y el ejemplo" del sector primario de la zona.

"Habéis demostrado que, cuando se ataca injustamente al mundo rural con noticias falsas, desinformación o leyes alejadas de la realidad del campo, sabemos y vamos a responder con dignidad y unión", ha subrayado el político de Vox, a lo que ha añadido: "Gracias por estar ahí, sin intereses políticos, defendiendo el trabajo honrado de quienes vivimos y cuidamos nuestra tierra cada día". "Nuestro sector necesita ser escuchado de una vez por todas, comprenderlo, respetarlo y no señalarlo ni utilizarlo", ha aseverado

Marchamalo, que se ha disculpado por no estar presente en la "convocatoria improvisada" por la "situación" en la que se encuentra, ha dado las gracias a quienes sí han acudido.

Vox demanda disculpas públicas

Por su parte, el diputado regional por Guadalajara y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha exigido este sábado disculpas públicas para el alcalde de Robledillo de Mohernando, después de que durante las primeras horas del incendio declarado en La Mierla "se difundiera su nombre, su fotografía y su condición de alcalde de Vox, trasladando a la opinión pública la idea de que era la persona que se encontraba cosechando cuando se originó el fuego".

"Han puesto en la diana de todo el mundo a este señor, cuando él mismo ha aclarado que no estaba en el lugar y ninguna información conocida acredita que fuera quien cosechaba. Espero que ahora todos los medios que se han dedicado a poner su foto corrijan y aclaren que no era quien se encontraba cosechando", ha reclamado Sánchez.

En este sentido, el portavoz parlamentario ha acusado a la subdelegada del Gobierno en Guadalajara de "haber alimentado la campaña de señalamiento contra Rubén Marchamalo mediante declaraciones y filtraciones parciales, interesadas e incluso tendenciosas, seleccionando únicamente los datos útiles para construir un relato político contra el alcalde de Robledillo".

De esta forma, Sánchez ha insistido en que la investigación continúa abierta y será la Guardia Civil quien determine lo ocurrido. "¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Cuando la investigación determine qué ha pasado, ya se verá qué es lo que ha ocurrido, pero, entre tanto, se ha puesto el foco sobre una persona", ha denunciado.

Asimismo, el diputado regional ha recordado que el día del incendio La Mierla se encontraba en IPP Muy Alto, circunstancia que permitía realizar las labores de cosecha antes de las 14:00 horas conforme a la Orden 76/2026. Además, ha explicado que, incluso después de esa hora, la actividad podía continuar excepcionalmente cuando la cosechadora estuviera acompañada por otro tractor, conducido por otra persona y equipado con cultivador o arado chisel.

En la misma línea, el político ha indicado que ese dispositivo preventivo, junto con una cuba de agua, ya se encontraba en la explotación antes de las 14:00 horas y fue utilizado para intentar contener el fuego. En concreto, el registro oficial de Infocam sitúa la detección del incendio a las 13:55 horas, tal y como ha señalado Vox en nota de prensa.

"Los agricultores estaban trabajando conforme a lo que marcan los planes de prevención de incendios. Además, tenían la cuba de agua y el cultivador y, en el momento en que vieron el fuego, se dedicaron con todo lo que tenían a tratar de evitar que se propagase", ha explicado.

Culpan al Gobierno de Page

Durante su comparecencia, Sánchez también ha defendido que el debate no puede centrarse únicamente en señalar a un agricultor, mientras se ignora el estado de los montes. "La negligencia del Gobierno socialista de Emiliano García-Page es la que ha provocado que este incendio entre y arrase como si esto fuera un polvorín, porque es lo que de verdad son nuestros montes: un auténtico polvorín", ha declarado.

El portavoz de Vox ha recordado, además, que hace un año ya denunció públicamente el estado de ese mismo monte y ha vuelto a reclamar una gestión forestal basada en la limpieza del monte, el mantenimiento de cortafuegos y el aprovechamiento agrícola y ganadero para reducir la carga de combustible.

Page avisa de acciones judiciales si hay responsabilidades

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió este viernes de que el Gobierno regional llevará a cabo acciones judiciales si la investigación determinara responsabilidades en el origen del incendio de La Mierla, que ya ha arrasado 5.400 hectáreas y ha dejado 12 municipios desalojados (unas 600 personas desplazadas).

"En función del informe de la Guardia Civil, nosotros no solo nos personaremos como administración en la acusación, sino que particularmente tomaremos acciones judiciales a la menor duda que tengamos", expresó el mandatario, tras lo que advirtió: "No queremos bajo ningún concepto hacer bandera con este tipo de cosas ni que la haga nadie, por supuesto, pero no vamos a mirar a otro lado bajo ningún tipo de presión, si se deduce una responsabilidad personal de quien sea".

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