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Tachado de "arrogante"

Protesta en Venecia contra la visita del embajador estadounidense en Italia en un yate de lujo valorado en 450 millones de dólares

Los detalles Los manifestantes han tachado de "arrogante" a Tilman Fertitta, un multimillonario que representa todos los símbolos de la Administración Trump y que tiene un patrimonio de 11.300 millones de dólares.

Protesta en Venecia contra la visita del embajador estadounidense de Italia Protesta en Venecia contra la visita del embajador estadounidense de ItaliaAgencia EFE
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Cientos de personas han salido a la calle en Venecia para mostrar su rechazo por la visita de Tilman Fertitta, el embajador estadounidense en Italia. "¡Fertitta tiene que irse! ¡Vete ya!", han gritado los manifestantes, quienes, con pancartas, banderas palestinas y carteles le han tachado de "arrogante".

"Resulta casi extraño que tengamos que esforzarnos tanto para que la gente entienda que esta ciudad no está en venta", ha expresado uno de los participantes.

Fertitta representa a todos los símbolos de la Administración Trump. Nombrado por el presidente de Estados Unidos como embajador en Roma en 2025, el norteamericano es un multimillonario de origen italiano que ha llegado a Venecia en su yate súper lujoso valorado en 450 millones de dólares.

El empresario cuenta con un patrimonio neto de 11.300 millones de dólares y es una de las 150 personas más ricas de EEUU. Es el dueño de un equipo de la NBA y entre su propiedades figuran 500 restaurantes, 5.000 habitaciones de hotel y un ocho casinos.

Mientras, en la estela de Albania, Venecia protesta contra la amenaza de los multimillonarios

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