"Una parte del Ejército ha realizado un acto criminal de rebeldía": así anunció el Gobierno de la II República el golpe de Estado de 1936

Los detalles El Ejecutivo intentó minimizar el impacto de la sublevación, asegurando que dominaban la situación y que no tardarían en anunciar a la opinión pública que se había restablecido la normalidad.

El 18 de julio de 1936, el Gobierno de la Segunda República Española emitió un comunicado a través de Unión Radio, anunciando un golpe de Estado que intentaron minimizar, afirmando que estaba limitado al Protectorado de Marruecos. Describieron el levantamiento como un "acto vergonzoso y criminal de rebeldía" y aseguraron que la situación estaba bajo control. Sin embargo, la rebelión, liderada por Emilio Mola y Francisco Franco, se expandió rápidamente, iniciando la Guerra Civil española. Mola ordenó crear terror en Pamplona, mientras Franco tomó el mando de las tropas coloniales desde Marruecos. El golpe comenzó en Marruecos el 17 de julio y se extendió a varias ciudades, pero fue resistido en Madrid y Barcelona.

El Gobierno de la Segunda República Española, a través de Unión Radio, emitió un comunicado el 18 de julio de 1936 en el que anunciaba el golpe de Estado e intentaba restarle importancia afirmando que estaba confinado al Protectorado de Marruecos.

"Una parte del Ejército se ha levantado en armas contra la República, realizando un acto vergonzoso y criminal de rebeldía", expresó el Ejecutivo, que aseguró que el Gobierno de la República dominaba la situación y no tardaría en anunciar a la opinión pública que se había restablecido la normalidad.

De esta forma, el Gobierno intentó minimizar el impacto de la sublevación para evitar el pánico y detener la adhesión de más guarniciones militares en la Península. A pesar de asegurar que el movimiento estaba "circunscrito a determinadas ciudades", la rebelión liderada por generales como Emilio Mola y Francisco Franco se expandió rápidamente, marcando el inicio de la Guerra Civil española.

Fue en Pamplona donde el general Mola, director del golpe, ordenó crear una "atmósfera de terror" y eliminar "sin escrúpulo ni vacilación a todo" el que no pensara como ellos. Por su parte, Franco cogió un avión desde Canarias a Marruecos para tomar el mando de las tropas coloniales, las más expertas. Ese avión fue pagado por Juan March, un empresario multimillonario que desde Biarritz fue el gran financiador del golpe.

En concreto, el golpe militar comenzó en Marruecos el 17 de julio a las 17:00 de la tarde y el día 18 comenzó a expandirse por la Península. Primero lo hizo en Sevilla y después, a las 16:00 horas, en Cádiz. Una hora más tarde fue en Málaga y a las 18:00 horas en Córdoba. Al día siguiente, la resistencia de civiles y militares leales frustraría el golpe en Madrid y Barcelona, pero no en Pamplona, Valladolid o Zaragoza, y así comenzaría la peor de nuestras guerras.

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