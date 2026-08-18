Gabi Sanz, sobre Ayuso y el ático de lujo en Chamberí: "Tengo la percepción de que esto es fuego amigo"

"Esto no lo ha sacado el PSOE, ni Más Madrid, ni Mónica García, ni Emilio Delgado, esto es algo que nace de dentro", comenta Gabi Sanz sobre la polémica del ático de lujo comprado por el Gobierno de Ayuso en Chamberí.

Continúa la polémica por el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí, mientras Isabel Díaz Ayuso continúa sin dar explicaciones y echando balones fuera.

Gabi Sanz considera que Ayuso "está ganando tiempo": "Está intentando llegar como sea a la tercera semana de septiembre, que es la Fórmula 1, y si te he visto no me acuerdo", comenta el periodista.

Para Sanz, esta polémica del ático "puede empezar a pasarle factura", ya que afirma tener la percepción de que "esto es fuego amigo". "Esto no lo ha sacado el PSOE, ni Más Madrid, ni Mónica García, ni Emilio Delgado, esto es algo que nace de dentro", afirma.

El periodista cree que este asunto "tumba el relato oficial de que iba a ser unas oficinas durante el momento que están haciendo las obras en Sol", cuando el ático "no tiene licencia para ser oficina".

"Es todo tan extraño que yo tengo dudas de que haya una explicación como tal", concluye Sanz, que apunta que esta polémica "políticamente es una cosa que hace daño".

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