Los detalles Está previsto que dividan a los migrantes en estos espacios por sexo y por edad. Habrá capacidad para 1.500 migrantes, pero el Gobierno ha abierto la puerta a habilitar más plazas.

El Gobierno ha seleccionado cuatro nuevos lugares para acoger a 1.500 de los más de 5.000 migrantes que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio. La prioridad serán mujeres y menores. En la Loma del Colmenar, se instalarán dos campamentos con capacidad para 500 personas, dividiendo a los migrantes por sexo y edad. Este lugar, normalmente un aparcamiento, ya tiene tiendas militares con literas. Otros emplazamientos incluyen pistas de fútbol en una zona militar y una explanada junto al mar. Los migrantes valoran la mejora en condiciones, pero temen que el traslado prolongue su estancia en Ceuta.

El Gobierno ha escogido cuatro nuevos emplazamientos para acoger y atender a 1.500 de los más de 5.000 migrantes que aún continúan en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio. No hay fecha oficial de cuándo los empezarán a alojar allí, aunque sí sabemos que la prioridad serán mujeres y menores. Este mismo martes, el Ministerio de Interior ha asegurado que ya son 2.168 los menores afiliados en suelo ceutí.

En la Loma del Colmenar es donde se van a instalar los dos primeros campamentos esta semana, con capacidad para unas 500 personas. Está previsto que dividan a los migrantes en estos espacios por sexo y por edad.

La Loma del Colmenar es un gran explanada que se suele utilizar como un aparcamiento. Aquí se acumulan los coches que van a ir a la frontera y es aquí donde se van a empezar a instalar tiendas militares como dos que ya están puestas y ha podido grabar laSexta.

Así son por dentro los cuatro emplazamientos que acogerán a 1.500 de los más de 5.000 migrantes que aún continúan en Ceuta

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, son unos espacios cuadrados con techo que se van a llenar con unas literas que tienen dos alturas y que van a poder acoger a cientos de migrantes.

Uno de los emplazamientos está arriba, en el monte, en unas pistas de fútbol de una zona militar. El otro va a ser una gran explanada junto al mar en una zona que está pegada a la playa del Trampolín, que se está utilizando prácticamente desde el primer día como zona de duchas y de aseos. En esa zona pondrán las tiendas de campaña.

El centro de Hípica es un terreno militar que otras veces ha servido como ampliación provisional del Centro Temporal de Inmigrantes que está justo al lado. Al preguntar a algunas personas que tienen aquí caballos, indican a laSexta que están en contra de que se convierta en un lugar de acogida.

Los migrantes están satisfechos con estos nuevos emplazamientos, pero a medias. Lo primero porque confían en poder mejorar un poco sus condiciones, que siguen siendo realmente muy escasas. Poder tener un techo, poder tener unas condiciones de aseo que ahora mismo es prácticamente precaria y casi imposible.

De esta manera, también van a poder tener una conexión eléctrica para cargar sus teléfonos móviles y estar en contacto con sus familias. Esta es la parte buena, la que les da esperanza. La mala es que temen que un traslado del que todavía desconocemos cuándo y de qué manera se va a hacer pueda cronificar su estancia en la ciudad de Ceuta, que con este martes cumple ya 19 días seguidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido