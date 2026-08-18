Muere el mago Juan Tamariz a los 83 años

Los detalles El ilusionista español era conocido en todo el mundo como uno de los mejores magos de cartas y destacaba por el humor que utilizaba en todos sus números y su estilo único.

El reconocido mago Juan Tamariz falleció a los 83 años, según anunció su hija Ana Tamariz, también ilusionista. Ana, quien dirige una escuela de magia en Madrid, expresó su agradecimiento por el amor y legado de su padre. Tamariz, nacido en 1942, alcanzó gran popularidad en programas como 'Tatatachán' y 'Un, dos, tres', destacando por su estilo único y carismático. Fue autor de varios libros sobre magia y recibió numerosos premios, incluyendo el Mago del Año en Estados Unidos. Su consagración internacional llegó en 1973, siendo considerado uno de los mejores magos del mundo.

El mago Juan Tamariz ha muerto a los 83 años, ha anunciado en redes sociales su hija, la también ilusionista Ana Tamariz.

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", ha asegurado en una publicación en Instagram ilustrada con una foto de ambos. "Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", declara.

Ana Tamariz, que dirige una Gran Escuela de Magia en Madrid, en donde difunde las enseñanzas de su padre, añade que su recuerdo y "su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", y da las gracias a todos los magos, amigos y familiares que le han acompañado a lo largo de toda su vida "¡hasta el último día!", añade.

También muestra su agradecimiento a la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja "y a los chicos de las ambulancias, todos con un corazón enorme".

El carismático mago del 'Tatatachán'

Nacido el 18 de octubre de 1942 en Madrid —su familia paterna era de Écija (Sevilla)—, Juan Tamariz es el mago por excelencia para toda una generación, pues se hizo muy popular con sus actuaciones en Televisión Española, especialmente en programas como 'Tatatachán' y 'Un, dos, tres', donde encarnó al personaje de Don Estrecho.

Con gran capacidad de comunicación y carisma, creó un nuevo perfil de mago con su chistera, gafas y pelo largo, vistiendo vaqueros y muy alejado del patrón tradicional de ilusionista.

Terminaba sus números con el gesto de tocar un violín, cuyo sonido imitaba ("nananianananana..."), acompañado del público, con el que permanentemente interactuaba para dar emoción a sus trucos de cartas y otros elementos novedosos, como sus clásicos conejitos de gomaespuma roja.

Otros programas en los que participó fueron 'Tiempo de magia' en 1976, que presentó junto a Julio Carabias; 'El Recreo', un programa infantil; 'Por arte de magia' (1982), 'Magia Potagia', junto a Pepe Carroll; 'Chantatachan' (1992), donde estaba acompañado por Alaska; o 'Carta Blanca' (2006).

Entre sus espectáculos, 'Magia Potagia' se convirtió en un referente de su repertorio por mezclar humor, misterio e improvisación.

Además de actuar, ha sido autor de libros de magia que han sido traducidos a otros idiomas y en los que desvela algunas claves sobre el ilusionismo y teorías sobre la psicología del espectador. Entre sus obras destacan 'Monedas, monedas y... monedas' (1969), 'Magia en el bar' (1975), 'Magicolor' (1977), 'La vía mágica' (1987), o 'Los cinco puntos mágicos' (1988).

Reconocimiento internacional

Recibió numerosos reconocimientos, como Mago del Año en Estados Unidos en 1993 o la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. Estudió cuatro años de Ciencias Físicas, además de dirección de cine, y realizó algunos cortos.

Su consagración internacional llegó en 1973, cuando fue campeón del mundo de cartomagia en el Congreso Mundial de París. Actuó también en lugares de todo el mundo como Nueva York, Bogotá, El Cairo, Londres, París, Chicago o Tokio.

Estaba considerado uno de los mejores magos del mundo y es un referente para las siguientes generaciones.

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